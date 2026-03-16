Москва у вогні: за два дні столицю РФ атакували сотні безпілотників

Останні дні березня відзначилися безпрецедентною активністю безпілотників у напрямку російської столиці. За оцінками медіа, серія атак у період з 14 по 16 березня стала найбільш масованою за останній рік.

Горить Кремль. Фото ілюстративне

Згідно з офіційними даними Міноборони РФ, лише за вечірній проміжок часу (з 16:00 до 20:00 за московським часом) було ліквідовано 59 літальних апаратів. "У тому числі 12 безпілотників, що летіли на Москву", — уточнили у відомстві.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про надзвичайно високу інтенсивність ударів протягом останніх двох діб. За його словами, за цей час сили протиповітряної оборони знищили "безпосередньо на підльоті до столиці близько 250 ворожих безпілотників".

Статистичні підрахунки підтверджують, що ця хвиля нальотів встановила річний рекорд за кількістю задіяних засобів ураження, спрямованих на московський регіон. Наразі офіційні джерела не повідомляють про критичні руйнування чи жертви внаслідок роботи ППО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що війна проти України уже обернулася проти росіян. Поки лідер РФ Володимир Путін продовжує війну, росіяни масово втрачають роботу.

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що в Росії зростає хвиля звільнень у держсекторі. Так, у четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників у РФ сягнула 32,6 тис. осіб – це на 59% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.