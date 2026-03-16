Последние дни марта ознаменовались беспрецедентной активностью беспилотников в направлении российской столицы. По оценкам медиа, серия атак в период с 14 по 16 марта стала наиболее массированной за последний год.

Горит Кремль. Фото иллюстративное

Согласно официальным данным Минобороны РФ, только за вечерний промежуток времени (с 16:00 до 20:00 по московскому времени) было ликвидировано 59 летательных аппаратов. "В том числе 12 летевших на Москву беспилотников", — уточнили в ведомстве.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о чрезвычайно высокой интенсивности ударов в течение последних двух суток. По его словам, за это время силы противовоздушной обороны уничтожили "непосредственно на подлете в столицу около 250 вражеских беспилотников".

Статистические подсчеты подтверждают, что эта волна налетов установила годовой рекорд по количеству средств поражения, направленных на московский регион. Пока официальные источники не сообщают о критических разрушениях или жертвах в результате работы ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что война против Украины уже обернулась против россиян. Пока лидер РФ Владимир Путин продолжает войну, россияне массово теряют работу.

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что в России растет волна увольнений в госсекторе. Так, в четвертом квартале 2025 года количество официально сокращенных работников в РФ достигло 32,6 тыс. человек – это на 59% больше, чем за аналогичный период годом ранее.