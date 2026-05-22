Москва стане повністю непридатною для життя: експерт приголомшив сценарієм

Україна помітно посилила удари по території Російської Федерації, держави-агресора. Безпілотники все частіше досягають Москви та Московської області, створюючи нову реальність війни, у якій навіть глибокий тил уже не є повністю безпечним. Водночас наразі не йдеться про те, що після кількох наступних атак російська столиця може повністю спорожніти, однак, за оцінками експертів, саме до такого психологічного ефекту Україна й має поступово наближатися, розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що Силам оборони України, ймовірно, доведеться здійснити ще щонайменше десяток подібних ударів по московському регіону, аби у свідомості російського суспільства почали відбуватися помітні зміни. На його думку, лише регулярність таких атак здатна поступово розхитати відчуття "недоторканності" столиці РФ.

Експерт підкреслив, що справжній ефект проявиться тоді, коли удари по Москві стануть настільки відчутними, що викликатимуть не лише занепокоєння, а й приховане невдоволення серед населення. У такому випадку, за його словами, люди почнуть обговорювати війну більш критично хоча б у неформальних розмовах — у робочих кабінетах чи приватних колах.

"Тільки після десятка атак у Росії можуть заговорити про те, що війна заходить кудись не туди. Тож для цього потрібен час і певні зусилля, і наші військові зараз над цим працюють", — зазначив Ступак.

Окремо він звернув увагу на реакцію російської влади на такі події. Кремль, за його словами, часто обирає так звану "позицію страуса", уникаючи відкритого обговорення наслідків ударів по столиці. Крім того, у Москві можуть посилювати протиповітряну оборону, перекидаючи додаткові комплекси з інших регіонів, водночас розглядаючи масовані атаки дронів як поодинокі інциденти та розраховуючи, що подібні сценарії не повторюватимуться.

"Коментарі" вже писали, що на сьогодні ознак підготовки Росії до масштабного наступу з території Білорусі немає. Таку думку висловив військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Суспільне".