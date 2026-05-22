Москва станет полностью непригодной для жизни: эксперт ошеломил сценарием

Украина заметно усугубила удары по территории Российской Федерации, государства-агрессора. Беспилотники все чаще достигают Москвы и Московской области, создавая новую реальность войны, в которой даже глубокий тыл уже не полностью безопасен. В то же время речь не идет о том, что после нескольких последующих атак российская столица может полностью опустеть, однако, по оценкам экспертов, именно к такому психологическому эффекту Украина и должна постепенно приближаться, рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он подчеркнул, что Силам обороны Украины, вероятно, придется осуществить еще по меньшей мере десяток подобных ударов по московскому региону, чтобы в сознании российского общества стали происходить заметные изменения. По его мнению, только регулярность таких атак способна постепенно расшатать ощущение "неприкосновенности" столицы РФ.

Эксперт подчеркнул, что настоящий эффект проявится тогда, когда удары по Москве станут настолько ощутимы, что будут вызывать не только беспокойство, но и скрытое недовольство среди населения. В таком случае, по его словам, люди начнут обсуждать войну критически хотя бы в неформальных разговорах — в рабочих кабинетах или частных кругах.

"Только после десятка атак в России могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Так что для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают", — отметил Ступак.

Отдельно он обратил внимание на реакцию российских властей на такие события. Кремль, по его словам, часто выбирает так называемую "позицию страуса", избегая открытого обсуждения последствий ударов по столице. Кроме того, в Москве могут усиливать противовоздушную оборону, опрокидывая дополнительные комплексы из других регионов, в то же время рассматривая массированные атаки дронов как единичные инциденты и рассчитывая, что подобные сценарии не будут повторяться.

