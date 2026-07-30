Москва прозвітувала про «масштабний удар»: у Міноборони РФ розповіли, куди наказав бити Путін

Міністерство оборони Росії заявило про проведення в ніч на 30 липня масованої ракетно-дронової атаки територією України. У російському військовому відомстві стверджують, що метою ударів стали об'єкти військової інфраструктури, оборонної промисловості та логістики одразу у кількох регіонах країни. При цьому подані заяви не підкріплені незалежними доказами.

Удар по Україні. Фото: ДСНС

За версією Міноборони РФ, під удар потрапили аеродроми, підприємства військово-промислового комплексу та військові логістичні центри у Києві, Львові та Івано-Франківській області. У Москві заявили, що в результаті атаки були вражені об'єкти, які нібито задіяні у забезпеченні української армії.

Крім того, російська сторона стверджує, що завдала ударів по суховантажу в порту "Південний", а також ще по двох цивільних судах, що знаходилися на схід і на південь від Одеси. У Міноборони РФ заявили, що ці судна нібито перевозили озброєння та військове майно для України. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку української влади чи міжнародних структур на момент публікації немає.

Серед інших заявлених цілей названо військові телекомунікаційні центри, а також об'єкти у Житомирській, Рівненській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Російське військове відомство, виправдовуючи свій звірячий удар по цивільним, стверджує, що ці підприємства були пов'язані з виробництвом ракетного озброєння та безпілотників.

Українська сторона поки що не підтверджувала заяви Росії про характер уражених об'єктів. Водночас місцева влада повідомляла про наслідки чергової комбінованої атаки, внаслідок якої постраждали житлові будинки, цивільна інфраструктура та мирні жителі у кількох областях.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін більше не бачить виходу: чи продовжуватиме Кремль війну і оголошуватиме мобілізацію.



