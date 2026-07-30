Москва отчиталась о «масштабном ударе»: в Минобороны РФ рассказали, куда приказал бить Путин

Министерство обороны России заявило о проведении в ночь на 30 июля массированной ракетно-дроновой атаки по территории Украины. В российском военном ведомстве утверждают, что целью ударов стали объекты военной инфраструктуры, оборонной промышленности и логистики сразу в нескольких регионах страны. При этом представленные заявления не подкреплены независимыми доказательствами.

Удар по Украине. Фото: ГСЧС

По версии Минобороны РФ, под удар попали аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса и военные логистические центры в Киеве, Львове и Ивано-Франковской области. В Москве заявили, что в результате атаки были поражены объекты, якобы задействованные в обеспечении украинской армии.

Кроме того, российская сторона утверждает, что нанесла удары по сухогрузу в порту "Южный", а также еще по двум гражданским судам, находившимся восточнее и южнее Одессы. В Минобороны РФ заявили, что эти суда якобы перевозили вооружение и военное имущество для Украины. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей или международных структур на момент публикации нет.

Среди других заявленных целей названы военные телекоммуникационные центры, а также объекты в Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Российское военное ведомство манипуляционно утверждает, что эти предприятия якобы были связаны с производством ракетного вооружения и беспилотников.

Украинская сторона пока не подтверждала заявления России о характере пораженных объектов. В то же время местные власти сообщали о последствиях очередной комбинированной атаки, в результате которой пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура и мирные жители в нескольких областях.

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