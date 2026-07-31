Москва отримала нову зброю Кім Чен Іна: чому загроза масштабних ударів зросла в рази

Росія, ймовірно, знову одержала партію балістичних ракет із Північної Кореї і вже почала застосовувати їх проти України. Такий висновок роблять джерела агентства Reuters після аналізу недавнього удару по Дніпропетровській області, де внаслідок атаки загинула ціла родина.

Путін та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників агентства, під час обстрілу українські станції радіолокації зафіксували характеристики польоту, що відповідають північнокорейським балістичним ракетам малої дальності KN-23 або KN-24. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення дослідження виявлених уламків, проте фахівці вже зараз вважають найімовірнішою саме північнокорейську версію походження ракети.

Якщо ці дані підтвердяться, йтиметься про перший випадок застосування такого озброєння Росією майже за рік. Аналітики вважають, що відновлення ударів подібними ракетами свідчить про нові поставки зброї з КНДР і може означати підготовку Москви до інтенсивнішої кампанії ракетних атак.

Як нагадує Reuters, ракети KN-23 та KN-24 вже використовувалися російською армією наприкінці 2023 року. За оцінкою військових експертів, вони мають більшу дальність польоту і потужнішу бойову частину в порівнянні з російськими "Іскандерами", проте поступаються їм за точністю поразки цілей.

Поява додаткових балістичних ракет значно збільшує навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Джерела агентства зазначають, що найбільш ефективним засобом перехоплення подібних цілей залишаються американські комплекси Patriot, кількість яких обмежена в Україні.

Експерти попереджають, що нові поставки озброєння з КНДР здатні суттєво посилити російський ракетний потенціал та ускладнити захист українських міст під час майбутніх масованих атак.

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