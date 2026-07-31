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Москва получила новое оружие Ким Чен Ына: почему угроза масштабных ударов выросла в разы

Reuters сообщает о возможном возобновлении поставок северокорейских баллистических ракет России после почти годовой паузы

31 июля 2026, 08:12
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Кравцев Сергей

Россия, вероятно, вновь получила партию баллистических ракет из Северной Кореи и уже начала применять их против Украины. Такой вывод делают источники агентства Reuters после анализа недавнего удара по Днепропетровской области, где в результате атаки погибла целая семья.

Москва получила новое оружие Ким Чен Ына: почему угроза масштабных ударов выросла в разы

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

По данным собеседников агентства, во время обстрела украинские радиолокационные станции зафиксировали характеристики полета, соответствующие северокорейским баллистическим ракетам малой дальности KN-23 или KN-24. Окончательные выводы будут сделаны после завершения исследования обнаруженных обломков, однако специалисты уже сейчас считают наиболее вероятной именно северокорейскую версию происхождения ракеты.

Если эти данные подтвердятся, речь пойдет о первом случае применения такого вооружения Россией почти за год. Аналитики считают, что возобновление ударов подобными ракетами свидетельствует о новых поставках оружия из КНДР и может означать подготовку Москвы к более интенсивной кампании ракетных атак.

Как напоминает Reuters, ракеты KN-23 и KN-24 уже использовались российской армией в конце 2023 года. По оценке военных экспертов, они обладают большей дальностью полета и более мощной боевой частью по сравнению с российскими "Искандерами", однако уступают им по точности поражения целей.

Появление дополнительных баллистических ракет значительно увеличивает нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. Источники агентства отмечают, что наиболее эффективным средством перехвата подобных целей остаются американские комплексы Patriot, количество которых в Украине ограничено.

Эксперты предупреждают, что новые поставки вооружения из КНДР способны существенно усилить российский ракетный потенциал и усложнить защиту украинских городов во время будущих массированных атак.

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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russia-likely-used-nkorean-missile-deadly-ukraine-strike-first-time-this-year-2026-07-30/

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