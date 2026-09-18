Москва має надійного союзника: яка країна дедалі більше вплутується у війну

Росія продовжує використовувати допомогу Північної Кореї для ведення війни проти України та одночасно намагається закрити дефіцит робочої сили. У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) говориться, що масштаби участі КНДР у російській військовій та промисловій сфері можуть бути значно ширшими, ніж присутність північнокорейських військовослужбовців.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський 17 вересня заявив, що Північна Корея направила до Росії від 30 до 50 тисяч військовослужбовців. За його словами, вони проходять підготовку та взаємодіють із російськими операторами безпілотників. При цьому, за його оцінкою, Пхеньян поки не спрямовує ці підрозділи безпосередньо на територію України, враховуючи втрати, які зазнали північнокорейські сили під час боїв у Курській області.

Ще одна частина співробітництва пов'язана із російським оборонним виробництвом. За даними багатосторонньої групи моніторингу санкцій, до кінця 2025 року від 15 до 30 тисяч громадян КНДР могли працювати на підприємствах з виробництва дронів у Росії, зокрема в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

Моніторингова група також повідомляла про спеціальну систему студентських віз, яка дозволяє оформляти північнокорейських працівників під виглядом студентів. ISW пов'язує це зі спробами Москви компенсувати нестачу робочої сили.

Співпраця Москви та Пхеньяну вже включає військову підготовку та постачання озброєнь. Раніше ISW повідомляв про присутність північнокорейських підрозділів у Росії та їхню участь у бойових діях у Курській області. Також повідомлялося про постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.

У цьому конкретні завдання нових груп північнокорейців залишаються предметом оцінки. ISW зазначає, що заяви про можливі майбутні переміщення потребують обережності: не всі повідомлення про передбачуване розміщення північнокорейських сил мають незалежне підтвердження. На даний момент підтвердженим елементом співпраці залишається розширення військових та економічних зв'язків між Москвою та Пхеньяном.

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