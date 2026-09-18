Москва имеет надежного союзника: какая страна все больше ввязывается в войну

Россия продолжает использовать помощь Северной Кореи для ведения войны против Украины и одновременно пытается закрыть дефицит рабочей силы. В новом отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что масштабы участия КНДР в российской военной и промышленной сфере могут быть значительно шире, чем присутствие северокорейских военнослужащих.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября заявил, что Северная Корея направила в Россию от 30 до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, они проходят подготовку и взаимодействуют с российскими операторами беспилотников. При этом, согласно его оценке, Пхеньян пока не направляет эти подразделения непосредственно на территорию Украины, учитывая потери, которые северокорейские силы понесли во время боев в Курской области.

Еще одна часть сотрудничества связана с российским оборонным производством. По данным Многосторонней группы мониторинга санкций, к концу 2025 года от 15 до 30 тысяч граждан КНДР могли работать на предприятиях по производству дронов в России, в том числе в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Мониторинговая группа также сообщала о специальной системе студенческих виз, которая, как утверждается, позволяет оформлять северокорейских работников под видом студентов. ISW связывает это с попытками Москвы компенсировать нехватку рабочей силы.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна уже включает военную подготовку и поставки вооружений. Ранее ISW сообщал о присутствии северокорейских подразделений в России и их участии в боевых действиях в Курской области. Также сообщалось о поставках северокорейских баллистических ракет России.

При этом конкретные задачи новых групп северокорейцев остаются предметом оценки. ISW отмечает, что заявления о возможных будущих перемещениях требуют осторожности: не все сообщения о предполагаемом размещении северокорейских сил имеют независимое подтверждение. На данный момент подтвержденным элементом сотрудничества остается расширение военных и экономических связей между Москвой и Пхеньяном.

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