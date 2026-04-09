70769

2178.08

43.38

50.76

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Москва готує новий переділ України: у США розкрили плани Кремля
Москва готує новий переділ України: у США розкрили плани Кремля

Буферні зони, наступ на південь та «Новороссия»: амбіції РФ зростають, незважаючи на провали на фронті

9 квітня 2026, 07:20
Кравцев Сергей

Росія зберігає масштабні територіальні амбіції у війні проти України, що значно виходять за межі Донецької області. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни з посиланням на дані української сторони.

Москва готує новий переділ України: у США розкрили плани Кремля

Заступник глави Офісу президента полковник Павло Паліса повідомив, що Москва вже формує плани на 2026 рік і надалі. У центрі уваги – захоплення всієї території Донбасу та посилення тиску на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Водночас стратегічні цілі Кремля значно ширші. Йдеться про створення "буферної зони" вздовж північного кордону України – у Харківській, Сумській та Чернігівській областях, а також про підготовку умов для повного захоплення Запорізької та Херсонської областей. У довгостроковій перспективі Москва, за оцінками, націлена на Миколаїв та Одесу.

Окремо відзначається новий вектор – спроба формування буферної зони на Вінниччині з боку невизнаного Придністров'я. Це свідчить про розширення географії потенційної небезпеки.

При цьому, як підкреслює Паліса, російська армія на даний момент не має достатнього потенціалу для реалізації цих планів. Більше того, жодної з раніше заявлених цілей – включаючи захоплення значних територій до 2025 року – так і не було досягнуто.

Аналітики ISW вважають, що риторика Кремля про "буферні зони" та концепцію "Новоросії" використовується для обґрунтування подальшої експансії. Російські чиновники вже неодноразово називали Харків та Одесу "російськими містами", що вказує на системне розширення претензій.

Таким чином, навіть можливі переговори щодо миру не обмежуються Донбасом – Москва продовжує розглядати значно ширший сценарій переділу української території.

мобілізація в РФ без сигналу: до якого рішення наближається Кремль.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-8-2026/
