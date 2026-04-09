Москва готовит новый передел Украины: в США раскрыли планы Кремля

Россия сохраняет масштабные территориальные амбиции в войне против Украины, которые значительно выходят за пределы Донецкой области. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны со ссылкой на данные украинской стороны.

Заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса сообщил, что Москва уже формирует планы на 2026 год и далее. В центре внимания – захват всей территории Донбасса и усиление давления на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

В то же время стратегические цели Кремля значительно шире. Речь идет о создании "буферной зоны" вдоль северной границы Украины – в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также о подготовке условий для полного захвата Запорожской и Херсонской областей. В долгосрочной перспективе Москва, по оценкам, нацелена на Николаев и Одессу.

Отдельно отмечается новый вектор – попытка формирования буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это свидетельствует о расширении географии потенциальной угрозы.

При этом, как подчеркивает Палиса, российская армия на данный момент не обладает достаточным потенциалом для реализации этих планов. Более того, ни одна из ранее заявленных целей – включая захват значительных территорий к 2025 году – так и не была достигнута.

Аналитики ISW считают, что риторика Кремля о "буферных зонах" и концепции "Новороссии" используется для обоснования дальнейшей экспансии. Российские чиновники уже неоднократно называли Харьков и Одессу "российскими городами", что указывает на системное расширение претензий.

Таким образом, даже возможные переговоры о мире не ограничиваются Донбассом – Москва продолжает рассматривать значительно более широкий сценарий передела украинской территории.

