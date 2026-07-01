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Москва більше не почувається у безпеці: на Заході розкрили нову стратегію ударів України

Дрони б'ють уже не лише по військових об'єктах - Київ намагається позбавити Кремль грошей, зруйнувати відчуття захищеності та змусити Путіна дорого заплатити за війну

1 липня 2026, 11:00
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Кравцев Сергей

Україна змінила підхід до завдання далекобійних ударів по території Росії, зробивши ставку на політичний, економічний та психологічний тиск на Кремль. Саме таку оцінку серії недавніх атак українських безпілотників дає американське видання The Atlantic, аналізуючи події останніх тижнів.

Москва більше не почувається у безпеці: на Заході розкрили нову стратегію ударів України

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

На думку авторів публікації, удари по об'єктах у Москві та Підмосков'ї свідчать про перехід Києва до нової стратегії. Тепер головною метою стають як військові об'єкти, а й критично важлива інфраструктура, що забезпечує стійкість російської економіки та функціонування військової машини.

Особливу увагу видання приділяє атаці на Московський нафтопереробний завод 18 червня. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, густий дим від якої було видно в різних районах російської столиці. За оцінкою аналітиків, подібний ефект мав як практичне, а й символічне значення. Українська сторона фактично продемонструвала мешканцям Москви, що війна більше не залишається десь далеко, а ключові об'єкти у центрі країни можуть опинитися під загрозою.

Окрім психологічного тиску, удари по нафтопереробних підприємствах мають економічну мету. Доходи від продажу нафти залишаються основним джерелом фінансування російського бюджету та військових витрат. Пошкодження таких об'єктів ставить Кремль перед складним вибором: зберігати експорт заради надходження валюти чи спрямовувати більше палива на внутрішній ринок, ризикуючи втратити частину доходів.

Не менш показовими The Atlantic вважає атаки на Центр космічного зв'язку в Дубні. На думку видання, вони мають продемонструвати російському керівництву, що навіть стратегічні об'єкти у глибокому тилу більше не можна вважати недосяжними.

Автори матеріалу визнають, що подібні удари самі собою навряд чи змусять Росію негайно припинити війну. Однак вони поступово руйнують один із ключових елементів кремлівської пропаганди – переконання, що влада здатна повністю захистити столицю, економіку та критично важливу інфраструктуру країни.

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Джерело: https://www.theatlantic.com/ideas/2026/06/moscow-ukraine-drone-attacks/687745/
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