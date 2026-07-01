Москва больше не чувствует себя в безопасности: на Западе раскрыли новую стратегию ударов Украины

Украина изменила подход к нанесению дальнобойных ударов по территории России, сделав ставку на политическое, экономическое и психологическое давление на Кремль. Именно такую оценку серии недавних атак украинских беспилотников дает американское издание The Atlantic, анализируя события последних недель.

Удары по России. Фото: из открытых источников

По мнению авторов публикации, удары по объектам в Москве и Подмосковье свидетельствуют о переходе Киева к новой стратегии. Теперь главной целью становятся не только военные объекты, но и критически важная инфраструктура, обеспечивающая устойчивость российской экономики и функционирование военной машины.

Особое внимание издание уделяет атаке на Московский нефтеперерабатывающий завод 18 июня. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, густой дым от которого был виден в разных районах российской столицы. По оценке аналитиков, подобный эффект имел не только практическое, но и символическое значение. Украинская сторона фактически продемонстрировала жителям Москвы, что война больше не остается где-то далеко, а ключевые объекты в центре страны могут оказаться под угрозой.

Кроме психологического давления, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям преследуют экономическую цель. Доходы от продажи нефти остаются главным источником финансирования российского бюджета и военных расходов. Повреждение таких объектов ставит Кремль перед сложным выбором: сохранять экспорт ради поступления валюты или направлять больше топлива на внутренний рынок, рискуя потерять часть доходов.

Не менее показательными The Atlantic считает атаки на Центр космической связи в Дубне. По мнению издания, они должны продемонстрировать российскому руководству, что даже стратегические объекты в глубоком тылу больше нельзя считать недосягаемыми.

Авторы материала признают, что подобные удары сами по себе вряд ли заставят Россию немедленно прекратить войну. Однако они постепенно разрушают один из ключевых элементов кремлевской пропаганды – убеждение, что власти способны полностью защитить столицу, экономику и критически важную инфраструктуру страны.

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