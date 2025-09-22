Російський диктатор Володимир Путін провів нараду із постійними членами Ради Безпеки, де повідомив про зняття мораторію на розгортання ракет меншої та середньої дальності, йдеться на сайті Кремля.

Мораторій скасовано: чому цього тижня Росія може запустити «Орєшнік»

"Росія готова відповісти на будь-яку нову загрозу, що виникає. Відповісти не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів. Приклад тому — наше рішення про відмову від мораторію на розгортання ракет меншої та середньої дальності", — заявив Путін.

Після цього були традиційні скарги: нібито через Захід було підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю, а систему російсько-американських відносин у галузі контролю за озброєннями було зруйновано.

Втім, Путін згадав, що не тільки Росія має ядерну зброю: заявив, що не можна відмовлятися від Договору про скорочення стратегічних наступальних потенціалів, укладеного між РФ і США, і сказав, що не зацікавлений у новій гонці озброєння.

"Росія готова після 5 лютого 2026 року продовжити протягом одного року дотримуватися центральних кількісних обмежень за Договором про СНП. Надалі на основі аналізу обстановки нами прийматиметься певне рішення про подальше збереження зазначених добровільних самообмежень. Вважаємо, що цей захід стане життєздатним аналогічним чином", — сказав він.

Зазначимо, що раніше монітори повідомляли, що росіяни закривають повітряний простір над полігоном "Капустин Яр", з яких раніше запускали ракету "Орєшнік", в тому числі і по Дніпру у 2024 році.

Обмеження польотів діятиме з 22 вересня 00:00 (за київським часом) аж до 27 вересня 00:00.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Білорусь може модернізувати свої ракетні комплекси "Полонез", оснастивши їх ядерними боєголовками. Про це заявив секретар Ради безпеки країни Олександр Вольфович в інтерв'ю держагентству БелТА. За його словами, також обговорюється інтеграція технологій російської гіперзвукової ракети "Орєшнік" у "якісь спільні ракети".