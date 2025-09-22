Российский диктатор Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, где сообщил о снятии моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности, говорится на сайте Кремля.

Мораторий отменен: почему на этой неделе Россия может запустить «Орешник»

"Россия готова ответить на любую возникающую новую угрозу. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мероприятий. Пример тому — наше решение об отказе от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности", — заявил Путин.

После этого последовали традиционные жалобы: якобы через Запад были взорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, а система российско-американских отношений в области контроля над вооружениями была разрушена.

Впрочем, Путин упомянул, что не только у России есть ядерное оружие: заявил, что нельзя отказываться от Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов, заключенного между РФ и США, и сказал, что не заинтересован в новой гонке вооружения.

"Россия готова после 5 февраля 2026 года продлить в течение одного года соблюдать центральные количественные ограничения по Договору о СНП. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о дальнейшем сохранении указанных добровольных самоограничений. Считаем, что эта мера станет жизнеспособной аналогичным образом", — сказал он.

Ранее мониторы сообщали, что россияне закрывают воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр", из которых ранее запускали ракету "Орешник", в том числе и по Днепру в 2024 году.

Ограничение полетов будет действовать с 22 сентября в 00:00 (по киевскому времени) вплоть до 27 сентября в 00:00.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Беларусь может модернизировать свои ракетные комплексы "Полонез", оснастив их ядерными боеголовками. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью госагентству БелТА. По его словам, также обсуждается интеграция технологий российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" в "какие-то общие ракеты".