Могутність Путіна стала фікцією: розкрито шокуючі наслідки страшного провалу диктатора

Головне управління розвідки України змогло уразити пускові установки ракет "Циркон" завдяки систематичному знищенню систем ППО на території тимчасово окупованого Криму. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

"Це підтверджує тезу, що ППО в окупованому Криму майже не функціонує. Наші безпілотники можуть вільно літати над усім Кримом і знаходити такі важливі цілі. Раніше ми вражали по одній системі ЗРК за день, потім наступного вечора збивали радіолокаційну станцію. Це було поступове пробивання коридору в системі ППО, що дозволило здійснювати ефективні удари", – зазначив Жирохов.

Він також прокоментував ситуацію з ударами Сил оборони України по території Росії. На його думку, нині українські далекобійні безпілотники діють значно вільніше у повітряному просторі РФ.

"Якість російської ППО значно погіршилася. Сучасні системи стягнуті переважно до Москви та Санкт-Петербурга, тому нічого не захищає інші райони. Щодо наших діпстрайків, ми досі точно не знаємо, скільки дронів було запущено і скільки цілей уражено. Звісно, це завдає удару по російському нафтовому бізнесу та експорті нафти, але варто враховувати, скільки такі операції коштують нашому бюджету", – додав експерт.

Ефективні дії української розвідки та військових показують, що поступове знищення систем ППО противника дозволяє завдавати стратегічних ударів по важливих об’єктах, у тому числі на території тимчасово окупованого Криму. Система ППО, яка раніше могла стримувати атаки, зараз практично не здатна захищати ключові цілі, що створює коридори для безпечного проліту безпілотників і враження важливих військових об’єктів.

Як вже писали "Коментарі", напередодні Івано-Франківськ сколихнули потужні вибухи: російський дрон "Шахед" вдарив прямо по центру міста. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед яких 51-річний нацгвардієць та його 15-річна донька, яка відвідувала маму, котра нещодавно народила другу дитину. Ще шестеро людей отримали поранення, серед них шестирічний хлопчик та вихователька дитячого садка.