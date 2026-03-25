Мощность Путина стала фикцией: раскрыты шокирующие последствия страшного провала диктатора

Главное управление разведки Украины смогло поразить пусковые установки ракет Циркон благодаря систематическому уничтожению систем ПВО на территории временно оккупированного Крыма. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Это подтверждает тезис, что ПВО в оккупированном Крыму почти не функционирует. Наши беспилотники могут свободно летать над всем Крымом и находить такие важные цели. Ранее мы поражали по одной системе ЗРК за день, затем на следующий вечер сбивали радиолокационную станцию. Это было постепенное пробивание коридора в системе ПВО, Жирохов.

Он также прокомментировал ситуацию с ударами сил обороны Украины по территории России. По его мнению, украинские дальнобойные беспилотники действуют значительно свободнее в воздушном пространстве РФ.

"Качество российской ПВО значительно ухудшилось. Современные системы стянуты преимущественно к Москве и Санкт-Петербургу, поэтому ничего не защищает другие районы. Относительно наших дипзабастовок, мы до сих пор точно не знаем, сколько дронов было запущено и сколько целей поражено. Конечно, это наносит удар по российскому нефтяному бизнесу и экспорту нефти, сколько стоит, но не стоит" добавил эксперт.

Эффективные действия украинской разведки и военных показывают, что постепенное уничтожение систем ПВО противника позволяет наносить стратегические удары по важным объектам, в том числе на территории временно оккупированного Крыма. Система ПВО, ранее могла сдерживать атаки, сейчас практически не способна защищать ключевые цели, что создает коридоры для безопасного пролета беспилотников и впечатления важных военных объектов.

Как уже писали "Комментарии", накануне Ивано-Франковск потряс мощные взрывы: российский дрон "Шахед" ударил прямо по центру города. В результате атаки погибли два человека, среди которых 51-летний нацгвардеец и его 15-летняя дочь, которая посещала маму, недавно родившую второго ребенка. Еще шесть человек получили ранения, среди них шестилетний мальчик и воспитательница детского сада.