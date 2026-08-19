Україна намагається знайти додаткові ракети для протиповітряної оборони, адже запаси перехоплювачів для Patriot поступово скорочуються через тривалі російські атаки. Паралельно Київ працює над відновленням можливостей радянських комплексів С-300, зокрема над створенням модернізованих ракет.

Фото: з відкритих джерел

Одним із потенційних джерел боєприпасів могла б стати Греція. Афіни мають дві системи С-300ПМУ-1 та запас ракет до них. Однак, як пише Forbes, передавати комплекси чи перехоплювачі Україні грецька сторона наразі не готова.

Проблема з Patriot особливо гостра через інтенсивність російських повітряних атак. Україна значно краще спроможна протидіяти ударним безпілотникам, ніж балістичним ракетам, для перехоплення яких потрібні спеціалізовані системи. Через дефіцит боєприпасів окремі Patriot доводилося тимчасово виводити з бойового застосування.

Тому Україна шукає альтернативу. Один із напрямів — модернізація С-300, які свого часу були основою української ППО. Полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон повідомляв, що Київ спільно з Вашингтоном працює над оновленням старих ракет або створенням їхньої сучаснішої версії.

Очікується, що нові перехоплювачі можуть з’явитися ближче до кінця 2026 року. Водночас виробництво на перших етапах буде обмеженим — орієнтовно 100–200 ракет на рік. Цього недостатньо, щоб швидко перекрити дефіцит.

Саме тому грецькі С-300 могли б стати тимчасовим рішенням. Однак Афіни не хочуть послаблювати власну ППО. Греція розглядає ці комплекси як важливий елемент стримування Туреччини й не готова передавати їх, доки не отримає повноцінну заміну.

У липні грецька влада схвалила фінансування до $4 млрд для створення багаторівневої системи "Ахіллесів щит". Її основу мають скласти переважно ізраїльські комплекси, здатні протидіяти широкому спектру загроз — від дронів до балістичних ракет.

Портал "Коментарі" вже писав, що у владі Володимира Зеленського сформувалася серйозна управлінська проблема, яка дедалі більше впливає на якість державних рішень. Таку оцінку дав політолог Віктор Бобиренко, коментуючи публікації про кадрову кризу Банкової та дефіцит людей, яким президент повністю довіряє.