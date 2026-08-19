Могли бы облегчить нехватку Patriot: одна из стран отказывается передавать Украине старые ракеты С-300

Украина пытается найти дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, ведь запасы перехватчиков для Patriot постепенно сокращаются из-за продолжительных российских атак. Параллельно Киев работает над восстановлением возможностей советских комплексов С-300, в частности, над созданием модернизированных ракет.

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Одним из потенциальных источников боеприпасов могла бы стать Греция. Афины имеют две системы С-300ПМУ-1 и запас ракет к ним. Однако, как пишет Forbes, передавать комплексы или перехватчики Украине греческая сторона пока не готова.

Проблема с Patriot особенно остра из-за интенсивности российских воздушных атак. Украина значительно лучше способна противодействовать ударным беспилотникам, чем баллистическим ракетам, для перехвата которых требуются специализированные системы. Из-за дефицита боеприпасов отдельные Patriot приходилось временно выводить из боевого применения.

Потому Украина ищет альтернативу. Одно из направлений — модернизация С-300, которые в свое время являлись основой украинского ПВО. Полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон сообщал, что Киев совместно с Вашингтоном работает над обновлением старых ракет или созданием более современной версии.

Ожидается, что новые перехватчики могут появиться поближе к концу 2026 года. В то же время производство на первых этапах будет ограничено — ориентировочно 100–200 ракет в год. Этого недостаточно, чтобы быстро перекрыть дефицит.

Вот почему греческие С-300 могли бы стать временным решением. Однако Афины не хотят ослаблять собственное ПВО. Греция рассматривает эти комплексы как важный элемент сдерживания Турции и не готова передавать их, пока не получит полноценную замену.

В июле греческие власти одобрили финансирование до $4 млрд для создания многоуровневой системы "Ахиллесов щит". Ее основу должны составить преимущественно израильские комплексы, способные противодействовать широкому спектру угроз от дронов до баллистических ракет.

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