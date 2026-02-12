logo_ukra

Мобілізацію переформатують: у Раді анонсували нові правила
commentss НОВИНИ Всі новини

Мобілізацію переформатують: у Раді анонсували нові правила

Нардеп Веніславський заявив про підготовку змін, які мають зменшити конфлікти з ТЦК і посилити відповідальність ухилянтів

12 лютого 2026, 07:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Система мобілізації в Україні найближчим часом може зазнати суттєвих змін. Про це в коментарі ТСН.ua повідомив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. 

Мобілізацію переформатують: у Раді анонсували нові правила

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, йдеться про комплексне оновлення підходів, яке має одночасно зменшити кількість конфліктів і посилити дисципліну виконання військового обов’язку.

Парламентар нагадав позицію президента щодо необхідності мінімізувати інциденти під час проведення мобілізаційних заходів. Це завдання, за його словами, усвідомлюють і в профільному комітеті, і в Міністерстві оборони. Важливо зробити так, щоб діяльність територіальних центрів комплектування не ставала підставою для звинувачень у порушенні прав людини та не використовувалася Росією в інформаційній війні.

Водночас Веніславський підкреслив: існує проблема зловживань і невиконання обов’язку з’являтися до ТЦК за викликом. Саме тому Міноборони готує пакет пропозицій, які найближчим часом представлять парламентському комітету.

Серед ідей – запровадження більш відчутної відповідальності для тих, хто ухиляється від служби. Депутат навів приклад: нині до неплатників аліментів застосовуються жорсткіші обмеження, ніж до громадян, які ігнорують мобілізаційні вимоги.

Очікується, що нові норми мають одночасно знизити напругу в суспільстві та унеможливити уникнення конституційного обов’язку із захисту держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Верховна Рада прийняла закон, який надає річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради України.




