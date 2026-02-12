logo

Главная Новости Общество Война с Россией Мобилизацию переформатируют: в Раде анонсировали новые правила
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизацию переформатируют: в Раде анонсировали новые правила

Нардеп Вениславский заявил о подготовке изменений, которые должны уменьшить конфликты с ТЦК и усилить ответственность уклоняющихся

12 февраля 2026, 07:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Система мобилизации в Украине в ближайшее время может претерпеть существенные изменения. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Мобилизацию переформатируют: в Раде анонсировали новые правила

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет о комплексном обновлении подходов, которое должно одновременно уменьшить количество конфликтов и усилить дисциплину выполнения воинского долга.

Парламентарий напомнил позицию президента о необходимости минимизировать инциденты во время проведения мобилизационных мероприятий. Эту задачу, по его словам, осознают и в профильном комитете, и в Министерстве обороны. Важно сделать так, чтобы деятельность территориальных центров комплектования не становилась основанием для обвинений в нарушении прав человека и не использовалась Россией в информационной войне.

В то же время Вениславский подчеркнул: существует проблема злоупотреблений и невыполнение обязанности являться в ТЦК по вызову. Именно поэтому Минобороны готовит пакет предложений, которые в ближайшее время будут представлены парламентскому комитету.

Среди идей – введение более ощутимой ответственности для уклоняющихся от службы. Депутат привел пример: сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие ограничения, чем к гражданам, которые игнорируют мобилизационные требования.

Ожидается, что новые нормы должны одновременно снизить напряжение в обществе и исключить избежание конституционной обязанности по защите государства.

Читайте на портале "Комментарии" — Верховная Рада приняла закон, предоставляющий годовую отсрочку от мобилизации для молодежи, отслужившей по контракту во время военного положения.




