Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Мобілізація в Україні може стати страшною пасткою: владу розгромили за жорстку помилку
Мобілізація в Україні може стати страшною пасткою: владу розгромили за жорстку помилку

За словами експертів, вирішальне значення має не тільки чисельність мобілізованих, а й те, наскільки ефективно їх застосовують

30 квітня 2026, 09:00
Клименко Елена

В Україні триває дискусія щодо можливого зниження мобілізаційного віку на тлі затяжної війни та потреб фронту. Водночас офіційно влада поки не розглядає таких змін, наголошуючи на стабілізації ситуації з комплектуванням армії. Проте наскільки ефективним є такий крок і чи не зашкодить він безпосередньо фронту? Видання "Коментарі" вирішило розібратися, проаналізувавши думки експертів.

Дипломат і політик Роман Безсмертний переконаний, що питання мобілізаційного віку не є визначальним для ефективності війська.

"Питання мобілізаційного віку не можна розглядати у відриві від загальної ефективності армії. Саме по собі зниження планки нічого не змінить, якщо не вирішені проблеми управління, підготовки та забезпечення. Важливо не скільки людей призвати, а як їх навчити, організувати і зберегти. Без комплексних змін це рішення ризикує стати формальним кроком без реального впливу на ситуацію на фронті", — зазначив Безсмертний. 

Натомість військовий експерт Олег Жданов допускає можливість перегляду підходів у майбутньому.

"У тривалій війні держава змушена переглядати свої мобілізаційні ресурси, і зниження віку до 23 років може стати одним із таких рішень. Але це дуже чутливий крок, який потребує підготовленої системи навчання, інструкторів і матеріального забезпечення. Якщо цього не буде, молодші мобілізовані не підсилять армію, а лише збільшать навантаження на підрозділи і ризики", — переконаний експерт. 

На думку експертів, ключовим фактором залишається не лише кількість мобілізованих, а й ефективність їхнього використання. Йдеться про підготовку, ротацію та забезпечення підрозділів. 

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що у четвер, 30 квітня, Європейський парламент у Страсбурзі планує розглянути та ухвалити резолюцію, яка містить заклик до прискореного запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.  



