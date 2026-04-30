Мобілізація в Україні може стати страшною пасткою: владу розгромили за жорстку помилку

В Україні триває дискусія щодо можливого зниження мобілізаційного віку на тлі затяжної війни та потреб фронту. Водночас офіційно влада поки не розглядає таких змін, наголошуючи на стабілізації ситуації з комплектуванням армії. Проте наскільки ефективним є такий крок і чи не зашкодить він безпосередньо фронту? Видання "Коментарі" вирішило розібратися, проаналізувавши думки експертів.

Фото: портал "Коментарі"

Дипломат і політик Роман Безсмертний переконаний, що питання мобілізаційного віку не є визначальним для ефективності війська.

"Питання мобілізаційного віку не можна розглядати у відриві від загальної ефективності армії. Саме по собі зниження планки нічого не змінить, якщо не вирішені проблеми управління, підготовки та забезпечення. Важливо не скільки людей призвати, а як їх навчити, організувати і зберегти. Без комплексних змін це рішення ризикує стати формальним кроком без реального впливу на ситуацію на фронті", — зазначив Безсмертний.

Натомість військовий експерт Олег Жданов допускає можливість перегляду підходів у майбутньому.

"У тривалій війні держава змушена переглядати свої мобілізаційні ресурси, і зниження віку до 23 років може стати одним із таких рішень. Але це дуже чутливий крок, який потребує підготовленої системи навчання, інструкторів і матеріального забезпечення. Якщо цього не буде, молодші мобілізовані не підсилять армію, а лише збільшать навантаження на підрозділи і ризики", — переконаний експерт.

На думку експертів, ключовим фактором залишається не лише кількість мобілізованих, а й ефективність їхнього використання. Йдеться про підготовку, ротацію та забезпечення підрозділів.

