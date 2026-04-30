Главная Новости Общество Война с Россией Мобилизация в Украине может стать страшной ловушкой: власть разгромили за жесткую ошибку
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация в Украине может стать страшной ловушкой: власть разгромили за жесткую ошибку

По словам экспертов, решающее значение имеет не только численность мобилизованных, но и то, насколько эффективно они применяются.

30 апреля 2026, 09:00
Клименко Елена

В Украине идет дискуссия о возможном снижении мобилизационного возраста на фоне затяжной войны и потребностей фронта. В то же время официально власти пока не рассматривают такие изменения, отмечая стабилизацию ситуации с комплектованием армии. Однако насколько эффективен такой шаг и не повредит ли он непосредственно фронту? Издание "Комментарии" решило разобраться, проанализировав мнения экспертов.

Дипломат и политик Роман Бессмертный убежден, что вопрос мобилизационного возраста не является определяющим для эффективности войска.

"Вопрос мобилизационного возраста нельзя рассматривать в отрыве от общей эффективности армии. Само по себе снижение планки ничего не изменит, если не решены проблемы управления, подготовки и обеспечения. Важно не сколько людей призвать, а как их научить, организовать и сохранить. Без комплексных изменений это решение рискует стать формальным шагом без реального влияния на ситуацию на фронте", — отметил Безсмертный.

Военный эксперт Олег Жданов допускает возможность пересмотра подходов в будущем.

"В продолжительной войне государство вынуждено пересматривать свои мобилизационные ресурсы, и снижение возраста до 23 лет может стать одним из таких решений. Но это очень чувствительный шаг, нуждающийся в подготовленной системе обучения, инструкторах и материальном обеспечении. Если этого не будет, младшие мобилизованные не усилят армию, а лишь увеличат нагрузку на подразделения и риски", — убежден.

По мнению экспертов, ключевым фактором остается не только количество мобилизованных, но и эффективность их использования. Речь идет о подготовке, ротации и обеспечении подразделений.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что в четверг, 30 апреля, Европейский парламент в Страсбурге планирует рассмотреть и принять резолюцию, содержащую призыв к ускоренному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.



