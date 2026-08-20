Мобілізація без плану: експерт розгромив небезпечний сценарій Зеленського

В Україні досі немає чіткого плану щодо подальшого проведення мобілізації, а загальні заяви про покращення роботи ТЦК не дають відповіді на ключові питання. Про це заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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За його словами, після аналізу звітів колишніх заступників міністра оборони, які відповідали за мобілізаційний напрямок, складається враження, що конкретної стратегії досі не сформовано.

"Судячи з цього, ніякого плану мобілізації нема. Покращення мобілізації, покращення роботи ТЦК і так далі – всі ці слова про те, що ми повинні щось зробити, звичайно, красиво виглядають, але ніякої конкретики нема", – зазначив Голобуцький.

Він також звернув увагу на проблеми всередині військової системи. За словами політтехнолога, ДБР проводить перевірки у військових частинах, зокрема щодо можливих "мертвих душ", корупції та інших порушень. На його думку, такі розслідування можуть сприяти наведенню порядку.

Водночас Голобуцький наголосив, що конфлікти навколо ТЦК лише поглиблюють суспільне протистояння. Він згадав резонансні відео з Одеси та Вінниці, де цивільні вступали в конфлікти з військовослужбовцями та працівниками ТЦК.

"Я проти свавілля ТЦК. Яка є цьому альтернатива? Не фантастична, не вигадана десь в іншій країні, а в цій самій країні, де щотижня якийсь корупційний скандал, де ловлять лікарів ВЛК, ТЦКшників, які беруть хабарі, де безліч заброньованих", – сказав він.

На думку експерта, суспільне невдоволення мобілізацією не повинно перекреслювати потреби фронту. Голобуцький застеріг, що Росія може провести нову масштабну мобілізацію, після чого через певний час її армія отримає сотні тисяч додаткових військових.

"Що робити з тими людьми, які зараз знаходяться на фронті? Якщо протягом місяця-двох Росія проведе мобілізацію, на фронті з’явиться через деякий час 300–500 тисяч нових росіян. І потрібне якесь підсилення з нашої сторони", – наголосив Голобуцький.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз чітко визначити перспективу повноправного членства України до 2030 року. Таку заяву литовський дипломат зробив після чергової масштабної атаки Росії, наголосивши, що дії Кремля не залишають підстав говорити про справжню готовність Москви до миру.