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Мобилизация без плана: эксперт разгромил опасный сценарий Зеленского

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что власти пока не демонстрируют конкретную программу реформирования мобилизации и работы ТЦК

20 августа 2026, 14:55
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Клименко Елена

В Украине до сих пор нет четкого плана дальнейшего проведения мобилизации, а общие заявления об улучшении работы ТЦК не дают ответа на ключевые вопросы. Об этом заявил политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

Мобилизация без плана: эксперт разгромил опасный сценарий Зеленского

Фото: из открытых источников

По его словам, после анализа отчетов бывших заместителей министра обороны, отвечавших за мобилизационное направление, создается впечатление, что конкретная стратегия до сих пор не сформирована.

"Судя по этому, никакого плана мобилизации нет. Улучшение мобилизации, улучшение работы ТЦК и так далее – все эти слова о том, что мы должны что-то сделать, конечно, красиво выглядят, но никакой конкретики нет", – отметил Голобуцкий.

Он также обратил внимание на проблемы внутри военной системы. По словам политтехнолога, ДБР проводит проверки в воинских частях, в том числе относительно возможных "мертвых душ", коррупции и других нарушений. По его мнению, такие расследования могут способствовать наведению порядка.  

В то же время Голобуцкий подчеркнул, что конфликты вокруг ТЦК лишь усугубляют общественное противостояние. Он упомянул о резонансных видео из Одессы и Винницы, где гражданские вступали в конфликты с военнослужащими и работниками ТЦК.

"Я против произвола ТЦК. Какова альтернатива? Не фантастическая, не выдуманная где-то в другой стране, а в этой самой стране, где еженедельно какой-то коррупционный скандал, где ловят врачей ВЛК, ТЦКшников, которые берут взятки, где множество забронированных", — сказал он.

По мнению эксперта, общественное недовольство мобилизацией не должно перечеркивать нужды фронта. Голобуцкий предостерег, что Россия может провести новую масштабную мобилизацию, после чего через некоторое время ее армия получит сотни тысяч дополнительных военных.  

"Что делать с теми людьми, которые сейчас находятся на фронте? Если в течение месяца-двух Россия проведет мобилизацию, на фронте появится через некоторое время 300-500 тысяч новых россиян. И нужно какое-то усиление с нашей стороны", — подчеркнул Голобуцкий.  

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз четко определить перспективу полноправного членства Украины до 2030 года. Такое заявление литовский дипломат сделал после очередной масштабной атаки России, отметив, что действия Кремля не оставляют оснований говорить о подлинной готовности Москвы к миру.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QhDGTg_YhqU
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