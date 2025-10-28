Миру у 2026 році точно не буде: українцям оприлюднили шокуючі перспективи війни

Україна не зможе досягти стабільного миру у 2026 році, оскільки ключ до його встановлення лежить не у дипломатії, а в економічному послабленні Росії. Таку думку висловив військовий, колишній командир батальйону НГУ "Дніпро-1" Юрій Береза.

Фото: скріншот

На його переконання, Кремль і надалі намагатиметься маніпулювати президентом США Дональдом Трампом, використовуючи тактику порожніх обіцянок та фальшивих домовленостей.

"Ні 2025-й, ні 2026-й рік не принесуть Україні ані спокою, ані миру", — заявив Береза.

Він наголосив, що справжній шлях до завершення війни лежить через економічний тиск на агресора. На його думку, потужні санкції, які вдарять по енергетичному сектору РФ, дадуть набагато більший ефект, ніж десятки зустрічей Трампа з Путіним.

"Коли в Росії почне зникати бензин, коли зупиняться їхні заводи й бензоколонки спорожніють — тоді це буде справжній крок до миру, а не дипломатичні розмови", — наголосив військовий.

Береза також додав, що зменшення рівня життя росіян може стати реальним важелем впливу на Кремль.

"Якщо ми разом із партнерами зробимо все, щоб холодильник у росіянина переміг телевізор, — це буде справжня перемога. Коли їм не буде що їсти, тоді вони почнуть ставити питання своїй владі. Все інше — це лише порожні балачки на тлі геноциду українського народу", — підсумував офіцер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль відкинув пропозиції Дональда Трампа щодо припинення вогню. Експерти зазначають, що Москва свідомо гальмує будь-які мирні ініціативи, намагаючись нав’язати Заходу власні умови та зберегти вигідний для себе статус-кво.

