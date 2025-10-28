Мира в 2026 году точно не будет: украинцам обнародовали шокирующие перспективы войны

Украина не сможет достичь стабильного мира в 2026 году, поскольку ключ к его установлению лежит не в дипломатии, а в экономическом ослаблении России. Такое мнение высказал военный, бывший командир батальона НГУ " Днепр-1 " Юрий Береза .

Фото: скриншот

По его убеждению, Кремль и дальше будет пытаться манипулировать президентом США Дональдом Трампом, используя тактику пустых обещаний и фальшивых договоренностей.

" Ни 2025-й, ни 2026-й год не принесут Украине ни покоя, ни мира " , — заявил Береза.

Он подчеркнул, что настоящий путь к завершению войны лежит из-за экономического давления на агрессора. По его мнению, мощные санкции, ударящие по энергетическому сектору РФ, дадут гораздо больший эффект, чем десятки встреч Трампа с Путиным.

" Когда в России начнет исчезать бензин, когда остановятся их заводы и бензоколонки опустеют — тогда это будет настоящий шаг к миру, а не дипломатические разговоры " , — подчеркнул военный.

Береза также добавил, что уменьшение уровня жизни россиян может стать реальным рычагом влияния на Кремль.

" Если мы вместе с партнерами сделаем все, чтобы холодильник у россиянина победил телевизор, — это будет настоящая победа. Когда им нечего будет есть, тогда они начнут задавать вопросы своей власти. Все остальное — это лишь пустые разговоры на фоне геноцида украинского народа " , — подытожил офицер.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль отверг предложения Дональда Трампа по прекращению огня. Эксперты отмечают, что Москва сознательно тормозит любые мирные инициативы, пытаясь навязать Западу свои условия и сохранить выгодный для себя статус-кво.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на очередное заявление спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, утверждавшего, что Россия, США и Украина якобы приблизились к дипломатическому урегулированию войны. Украинский лидер назвал такие слова "полной чепухой".