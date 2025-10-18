Миру на горизонті немає: з'явилися п'ять нових сценаріїв завершення війни в Україні

Російсько-українська війна, розв’язана диктатором Володимиром Путіним, триває вже четвертий рік і стає одним із найдовших конфліктів сучасності. Іспанське видання El Mundo представило п’ять можливих сценаріїв завершення війни в Україні.

Війна в Україні (фото з відкритих джерел)

У матеріалі зазначено, що обидві армії виснажені тривалими боями, проте "мир на горизонті не з’являється". Автор також звертає увагу на зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо України на тлі небажання Путіна припиняти бойові дії.

Першим сценарієм El Mundo називає варіант "Трамп примушує до нестабільного миру". Згідно з ним, після перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС глава Білого дому доручить Стіву Віткоффу зосередити всі ресурси на українському напрямку. У публікації наголошується, що США досі не запровадили максимально жорстких санкцій проти РФ, тому не виключено, що саме економічні обмеження можуть стати засобом тиску для посадки Путіна за стіл переговорів. Водночас журналіст підкреслює, що "практична ймовірність" змусити Путіна до переговорів про тривалий мир "низька у короткостроковій перспективі". Для російського диктатора ця війна є "екзистенціальною", тому він "продовжуватиме боротися за будь-яку ціну". На думку аналітиків, можливі переговори здатні лише тимчасово призупинити війну, але не завершити її.

Другий варіант розвитку подій — загострення війни та її поширення на сусідні з агресором держави, які є членами НАТО.

У статті зазначено, що Росія вже перевіряє готовність Альянсу та дієвість статті 5 його Статуту. Будь-яке, навіть обмежене, наземне вторгнення може мати серйозні наслідки для безпеки всієї Європи. Видання цитує міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який заявив, що РФ може напасти на Європу, тому потрібно завчасно посилювати оборону. Також журналісти нагадують, що риторика Кремля щодо країн Балтії подібна до тієї, яку Росія використовувала для виправдання своїх агресивних дій проти колишніх радянських республік у минулі десятиліття.

Третій сценарій передбачає продовження війни у 2026 році. El Mundo вважає цей варіант найімовірнішим, зазначаючи, що українці не збираються капітулювати, а Путін не може припинити війну без видимості перемоги. Попри виснаження обох сторін, Європа продовжує підтримувати Україну, Китай допомагає російській економіці, купуючи нафту за вигідними цінами, а Північна Корея постачає боєприпаси для російської армії.

"Україна планує цю війну ще на три роки", — цитує видання нещодавню заяву Сікорського.

Четвертий можливий сценарій — економічний колапс Росії, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Автор матеріалу зазначає, що економіка РФ уже перебуває у критичному стані, а до кінця року ситуація може ще більше погіршитися. Причиною цього називають зниження доходів від експорту нафти через санкції та атаки українських безпілотників на нафтопереробні підприємства.

Як зазначає El Mundo, "поки що ніхто не очікує раптового краху", однак дедалі більше експертів прогнозують поступову деградацію російської економіки, що призведе до зубожіння населення і зменшення здатності Москви фінансувати війну проти України.

П’ятий сценарій, за оцінкою видання, найменш імовірний. Він передбачає "поступове згортання підтримки України", після чого Київ буде змушений прийняти вимоги Росії. El Mundo наголошує, що підтримка ЄС є критично важливою для України. Попри те, що оборонна промисловість країни активно розвивається, вона й надалі потребує фінансування для стабільного функціонування.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що сценарій Південної Кореї теоретично може реалізуватися в Україні, але цей варіант припинення вогню несе в собі певні ризики – українці не зможуть почуватись у повній безпеці. По сусідству буде ворог, який не втратить намірів поглинути усю Україну. Таку думку в інтерв'ю "Le Point" висловив президент України Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що розвиток Південної Кореї не можна порівняти з розвитком Північної Кореї, де всі спостерігають реальний економічний і цивілізаційний занепад.

