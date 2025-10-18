Мира на горизонте нет: появились пять новых сценариев завершения войны в Украине

Российско-украинская война, развязанная диктатором Владимиром Путиным, продолжается уже четвертый год и становится одним из самых длинных конфликтов ХХ века. Испанское издание El Mundo представило пять возможных сценариев завершения войны в Украине.

Война в Украине (фото из открытых источников)

В материале отмечено, что обе армии истощены длительными боями, однако "мир на горизонте не появляется". Автор также обращает внимание на изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Украине на фоне нежелания Путина прекращать боевые действия.

Первым сценарием El Mundo называет вариант "Трамп принуждает к нестабильному миру". Согласно ему, после перемирия между Израилем и ХАМАС глава Белого дома поручит Стиву Виткоффу сосредоточить все ресурсы на украинском направлении. В публикации отмечается, что США до сих пор не ввели максимально жесткие санкции против РФ, поэтому не исключено, что именно экономические ограничения могут стать средством давления для посадки Путина за стол переговоров. В то же время журналист подчеркивает, что "практическая вероятность" принудит Путина к переговорам о длительном мире "низкая в краткосрочной перспективе". Для российского диктатора эта война является "экзистенциальной", поэтому он "продолжит бороться любой ценой". По мнению аналитиков, возможные переговоры могут лишь временно приостановить войну, но не завершить ее.

Второй вариант развития событий – обострение войны и ее распространение на соседние с агрессором государства, являющиеся членами НАТО.

В статье говорится, что Россия уже проверяет готовность Североатлантического союза и действенность статьи 5 его Устава. Любое, даже ограниченное, наземное вторжение может иметь серьезные последствия для безопасности всей Европы. Издание цитирует министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что РФ может напасть на Европу, поэтому нужно заблаговременно усиливать оборону. Также журналисты напоминают, что риторика Кремля по отношению к странам Балтии подобна той, которую Россия использовала для оправдания своих агрессивных действий против бывших советских республик в прошлые десятилетия.

Третий сценарий предполагает продолжение войны в 2026 году. El Mundo считает этот вариант вероятным, отмечая, что украинцы не собираются капитулировать, а Путин не может прекратить войну без видимости победы. Несмотря на истощение обеих сторон Европа продолжает поддерживать Украину, Китай помогает российской экономике, покупая нефть по выгодным ценам, а Северная Корея поставляет боеприпасы для российской армии.

"Украина планирует эту войну еще на три года", — цитирует издание недавнее заявление Сикорского.

Четвертый возможный сценарий – экономический коллапс России, который заставит Путина сесть за стол переговоров. Автор материала отмечает, что экономика РФ уже находится в критическом состоянии, а к концу года ситуация может еще больше ухудшиться. Причиной этого называют снижение доходов от экспорта нефти из-за санкций и атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия.

Как отмечает El Mundo, "пока никто не ожидает внезапного краха", однако все больше экспертов прогнозируют постепенную деградацию российской экономики, что приведет к обнищанию населения и уменьшению способности Москвы финансировать войну против Украины.

Пятый сценарий , по оценке издания, наименее вероятен. Он предусматривает "постепенное свертывание поддержки Украины", после чего Киев будет вынужден принять требования России. El Mundo отмечает, что поддержка ЕС критически важна для Украины. Несмотря на то, что оборонная промышленность страны активно развивается, она и в дальнейшем нуждается в финансировании для стабильного функционирования.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ценарий Южной Кореи теоретически может реализоваться в Украине, но этот вариант прекращения огня несет в себе определенные риски — украинцы не смогут чувствовать себя в полной безопасности. По соседству будет враг, не потеряющий намерений поглотить всю Украину. Такое мнение в интервью Le Point высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что развитие Южной Кореи не сравнимо с развитием Северной Кореи, где все наблюдают реальный экономический и цивилизационный упадок.

