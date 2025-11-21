Мирний план від Трампа і блеф: чи справді Путін готовий припинити вогонь

На 11 році війни та на четвертому році повномасштабного вторгнення багато хто до сих пір не розуміє, що головна драма усіх "мирних ініціатив" не у тому на що погодиться чи не погодиться Україна. А у тому, що ні на яку мирні ініціативи не збирається погоджуватися Путін. 28 пунтиків, 15 пунктів, 148 пунктів – не мають жодного значення, оскільки перед виконанням будь-яких з них, або перемовин щодо виконання, стоїть головне – припинення вогню. Про це розповів екс-нардеп, політичний аналітик Сергій Висоцький.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Світ зараз — не "велика шахівниця", а стіл для покеру — де править його величність блеф. Напередодні введення нового пакету санкцій Кремль інформаційними вкидами Дмітрієва та руками певної групи впливу у Вашингтоні пішов олл-ін не маючи, як казав Трамп, "карт на руках". Мета цих вкидів якраз довести нас до істерики та змусити сказати – пас. Щоби продемонструвати Вашингтону нашу неготовність до "конструктивних перемовин", — зазначив аналітик.

Він продовжує, тому єдина наша тактика у цій ситуації, обумовлена необхідністю спонукання адміністрації Трампа до розширення санкцій та продовження постачання озброєнням коштом НАТО, обміну розвідданими, тощо – це відповісти своїм олл-іном.

"Так, "wonderful plan", "beautiful plan", ми готові до перемовин, давайте разом випрацьовувати модальності виконання плану з певними корективами, ура! До речі, пане Дональд, а, що там Путін? Ми ж он які конструктивні! Путін же також згоден, чи не так, пане Дональде? Але ні. Давайте пороти істерику і черговий раз за 11 років казати, як нас усі схиляють до капітуляції", – зауважив експерт.

Сергій Висоцький зауважує, це ж так приємно – відчувати себе жертвою, не здатною на притомну геополітичну гру. Здавалось би досвід "Мінських угод" повинен був би навчити суспільство тому, що як тільки Росія сідає за будь-який стіл перемовин – вона починає програвати. Через неадекватність та пихатість, безкомпромісне відчуття своєї величі. Путін, маючи цей досвід, це також усвідомлює. І не збирається йти ні на які перемовини. Наше завдання – знову перекинути цю гарячу картоплю на його бік.

Екс-нардеп наголошує, сама ж проблема капітуляції визначається не Кремлем, Білим домом чи Банковою, а тільки готовністю чи неготовність народу до подальшого спротиву.

