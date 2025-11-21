Мирний план від Трампа і блеф: чи справді Путін готовий припинити вогонь

Рубрики
На 11 році війни та на четвертому році повномасштабного вторгнення багато хто до сих пір не розуміє, що головна драма усіх "мирних ініціатив" не у тому на що погодиться чи не погодиться Україна. А у тому, що ні на яку мирні ініціативи не збирається погоджуватися Путін. 28 пунтиків, 15 пунктів, 148 пунктів – не мають жодного значення, оскільки перед виконанням будь-яких з них, або перемовин щодо виконання, стоїть головне – припинення вогню. Про це розповів екс-нардеп, політичний аналітик Сергій Висоцький.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Він продовжує, тому єдина наша тактика у цій ситуації, обумовлена необхідністю спонукання адміністрації Трампа до розширення санкцій та продовження постачання озброєнням коштом НАТО, обміну розвідданими, тощо – це відповісти своїм олл-іном.
Сергій Висоцький зауважує, це ж так приємно – відчувати себе жертвою, не здатною на притомну геополітичну гру. Здавалось би досвід "Мінських угод" повинен був би навчити суспільство тому, що як тільки Росія сідає за будь-який стіл перемовин – вона починає програвати. Через неадекватність та пихатість, безкомпромісне відчуття своєї величі. Путін, маючи цей досвід, це також усвідомлює. І не збирається йти ні на які перемовини. Наше завдання – знову перекинути цю гарячу картоплю на його бік.
Екс-нардеп наголошує, сама ж проблема капітуляції визначається не Кремлем, Білим домом чи Банковою, а тільки готовністю чи неготовність народу до подальшого спротиву.
