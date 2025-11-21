Мирный план от Трампа и блеф: действительно ли Путин готов прекратить огонь

На 11 году войны и на четвертом году полномасштабного вторжения многие до сих пор не понимают, что главная драма всех "мирных инициатив" не в том, на что согласится или не согласится Украина. А в том, что ни на какую мирную инициативу не собирается соглашаться Путин. 28 пунктов, 15 пунктов, 148 пунктов – не имеют никакого значения, поскольку перед выполнением любых из них или переговоров по выполнению стоит главное – прекращение огня. Об этом рассказал экс-нардеп, политический аналитик Сергей Высоцкий.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Мир сейчас – не "большая шахматная доска", а стол для покера – где правит его величество блеф. В преддверии введения нового пакета санкций Кремль информационными вбросами Дмитриева и руками определенной группы влияния в Вашингтоне пошел олл-ин не имея, как говорил Трамп, "карт на руках". Цель этих вбросов как раз довести нас до истерики и заставить сказать – пас. Чтобы продемонстрировать Вашингтону нашу неготовность к "конструктивным переговорам", – отметил аналитик.

Он продолжает, поэтому единственная наша тактика в этой ситуации, обусловленная необходимостью побуждения администрации Трампа к расширению санкций и продолжению снабжения вооружением на средства НАТО, обмена разведданными и т.д. – это ответить своим олл-ином.

Да, wonderful plan, beautiful plan, мы готовы к переговорам, давайте вместе вырабатывать модальности выполнения плана с определенными коррективами, ура! Кстати, господин Дональд, а что там Путин? Мы же какие конструктивные! Путин же тоже согласен, не так ли, господин Дональд? Но нет. Давайте пороть истерику и в очередной раз за 11 лет говорить, как нас все склоняют к капитуляции", – отметил эксперт.

Сергей Высоцкий замечает, это так приятно – чувствовать себя жертвой, не способной на сознательную геополитическую игру. Казалось бы, опыт "Минских соглашений" должен был бы научить общество тому, что как только Россия садится за любой стол переговоров – она начинает проигрывать. Из-за неадекватности и тщеславия, бескомпромиссного ощущения своего величия. Путин, имея этот опыт, это тоже осознает. И не собирается идти ни на какие переговоры. Наша задача – снова опрокинуть этот горячий картофель на его сторону.

Экс-нардеп отмечает, сама проблема капитуляции определяется не Кремлем, Белым домом или Банковой, а только готовностью или неготовность народа к дальнейшему сопротивлению.

Читайте на портале "Комментарии" — в США объяснили, почему давят на Украину и РФ со сроками одобрения мирного плана.



