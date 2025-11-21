Мирный план от Трампа и блеф: действительно ли Путин готов прекратить огонь

Рубрики
На 11 году войны и на четвертом году полномасштабного вторжения многие до сих пор не понимают, что главная драма всех "мирных инициатив" не в том, на что согласится или не согласится Украина. А в том, что ни на какую мирную инициативу не собирается соглашаться Путин. 28 пунктов, 15 пунктов, 148 пунктов – не имеют никакого значения, поскольку перед выполнением любых из них или переговоров по выполнению стоит главное – прекращение огня. Об этом рассказал экс-нардеп, политический аналитик Сергей Высоцкий.
Он продолжает, поэтому единственная наша тактика в этой ситуации, обусловленная необходимостью побуждения администрации Трампа к расширению санкций и продолжению снабжения вооружением на средства НАТО, обмена разведданными и т.д. – это ответить своим олл-ином.
Сергей Высоцкий замечает, это так приятно – чувствовать себя жертвой, не способной на сознательную геополитическую игру. Казалось бы, опыт "Минских соглашений" должен был бы научить общество тому, что как только Россия садится за любой стол переговоров – она начинает проигрывать. Из-за неадекватности и тщеславия, бескомпромиссного ощущения своего величия. Путин, имея этот опыт, это тоже осознает. И не собирается идти ни на какие переговоры. Наша задача – снова опрокинуть этот горячий картофель на его сторону.
Экс-нардеп отмечает, сама проблема капитуляции определяется не Кремлем, Белым домом или Банковой, а только готовностью или неготовность народа к дальнейшему сопротивлению.
