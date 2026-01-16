Мирний план Трампа більше не актуальний: у Путіна назвали нові міста України, які хоче РФ

У Кремлі знову дають зрозуміти, що їхні цілі у війні проти України виходять далеко за межі територій, які фігурують в останніх мирних ініціативах. Росія претендує не лише на вже окуповані регіони, а й на Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звертають увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який зазначив, що майбутнє "мирне врегулювання" має вирішити питання "долі людей, які проживають у Криму, Новоросії та на Донбасі". В ISW підкреслюють, що кремлівські чиновники трактують так звану "Новоросію" як нібито невід’ємну частину Росії.

При цьому під поняттям "Новоросія" у Москві мають на увазі не лише Крим і чотири області, незаконно анексовані Росією, а й Харківщину, Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину. Кремль неодноразово публічно називав Одесу "російським містом" і обговорював включення всього півдня та сходу України до складу РФ.

Водночас запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав, що Росія може утримувати лише Крим, усю Луганську та Донецьку області, а також окуповані частини Запорізької й Херсонської областей. Документ вимагав від Москви відмовитися від захоплених територій за межами цих п’яти регіонів, зокрема в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

В ISW наголошують, що згадка Лаврова про "Новоросію" не є новою, але підтверджує: реальні вимоги Кремля значно ширші за ті, що закладені в мирних пропозиціях. Аналітики вважають, що така заява могла бути спробою Москви сформувати власні умови напередодні можливих майбутніх контактів між представниками США та Володимиром Путіним.

