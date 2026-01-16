logo

Мирный план Трампа больше не актуален: у Путина назвали новые города Украины, которые хочет РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирный план Трампа больше не актуален: у Путина назвали новые города Украины, которые хочет РФ

ISW указывает, что заявления Лаврова свидетельствуют о более широких аппетитах РФ, чем заложенные в мирных планах США.

16 января 2026, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Кремле снова дают понять, что их цели в войне против Украины выходят далеко за пределы территорий, фигурирующих в последних мирных инициативах. Россия претендует не только на уже оккупированные регионы, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Мирный план Трампа больше не актуален: у Путина назвали новые города Украины, которые хочет РФ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отметил, что предстоящее "мирное урегулирование" должно решить вопрос "судьбы людей, проживающих в Крыму, Новороссии и Донбассе". В ISW подчеркивают, что кремлевские чиновники трактуют так называемую "Новороссию" как якобы неотъемлемую часть России.

При этом под понятием Новороссия в Москве подразумевают не только Крым и четыре области, незаконно аннексированные Россией, но и Харьковщину, Днепропетровщину, Николаевщину и Одесщину. Кремль неоднократно публично называл Одессу "российским городом" и обсуждал включение всего юга и востока Украины в состав РФ.

В то же время, предложенный США 28-пунктный мирный план предполагал, что Россия может содержать только Крым, всю Луганскую и Донецкую области, а также оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Документ требовал от Москвы отказаться от захваченных территорий вне этих пяти регионов, в частности в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В ISW отмечают, что упоминание Лаврова о "Новороссии" не ново, но подтверждает: реальные требования Кремля значительно шире тех, что заложены в мирных предложениях. Аналитики считают, что такое заявление могло быть попыткой Москвы сформировать собственные условия в преддверии возможных будущих контактов между представителями США и Владимиром Путиным.

Читайте на портале "Комментарии" — требования Кремля касаются не только Украины: в США объяснили новый сигнал Путина Западу.




