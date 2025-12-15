Рубрики
Кравцев Сергей
Представники путінського режиму продовжують натякати, що не готові завершувати війну і до жодних мирних планів не ставляться серйозно. Підтвердженням цього є чергова заява про завершення війни в Україні. У Москві натякнули, що вимагають повної капітуляції Києва. Відповідну заяву посол Росії у Великій Британії Андрій Келін.
Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін. Фото: з відкритих джерел
Звертає на себе увагу, що подібні заяви абсолютно не поєднуються з реальною ситуацією на фронті. Як зазначалося, вище політичне керівництво РФ "розносить" Генштаб через нездатність захопити Куп’янськ та Покровськ.
Зазначається, що помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 грудня під час розмови з кремлівським журналістом Павлом Зарубіним заявив, що позиція РФ була позначена "дуже чітко", і Москва висловить "серйозні заперечення" у разі внесення Україною та європейськими країнами змін до мирного плану.
За його словами, Росія також не готова погоджуватися на пункти, пов’язані з так званими "територіальними питаннями", зокрема на будь-які дискусії щодо демілітаризованої "буферної" зони на Донбасі.