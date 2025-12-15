logo_ukra

Мирний план більше не влаштовує Кремль: у Росії зробили цинічну заяву про завершення війни
НОВИНИ

Мирний план більше не влаштовує Кремль: у Росії зробили цинічну заяву про завершення війни

У Росії зробили обурливу заяву про те, що Україні потрібно готуватися до капітуляції

15 грудня 2025, 10:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Представники путінського режиму продовжують натякати, що не готові завершувати війну і до жодних мирних планів не ставляться серйозно. Підтвердженням цього є чергова заява про завершення війни в Україні. У Москві натякнули, що вимагають повної капітуляції Києва. Відповідну заяву посол Росії у Великій Британії Андрій Келін.

Мирний план більше не влаштовує Кремль: у Росії зробили цинічну заяву про завершення війни

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін. Фото: з відкритих джерел

Звертає на себе увагу, що подібні заяви абсолютно не поєднуються з реальною ситуацією на фронті. Як зазначалося, вище політичне керівництво РФ "розносить" Генштаб через нездатність захопити Куп’янськ та Покровськ.

"Намагаючись підігнати ситуацію на полі бою під свої доповіді та заяви політиків, командування Генштабу, яке під сильним тиском, кидає в атаки величезні хвилі своїх солдатів, ігноруючи рекордні останнім часом втрати", — зазначили в "АТЕШ".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп хоче, щоб Україна поступилася РФ територією: чим відповів Київ і який документ передав США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – путінський режим ще раніше публічно відкидав основні положення 28-пунктного мирного плану США, а тепер і поготів готується зайняти безкомпромісну позицію, вже натякаючи на  те, що відхилить можливі українські і європейські пропозиції. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 грудня під час розмови з кремлівським журналістом Павлом Зарубіним заявив, що позиція РФ була позначена "дуже чітко", і Москва висловить "серйозні заперечення" у разі внесення Україною та європейськими країнами змін до мирного плану. 

За його словами, Росія також не готова погоджуватися на пункти, пов’язані з так званими "територіальними питаннями", зокрема на будь-які дискусії щодо демілітаризованої "буферної" зони на Донбасі.




Джерело: https://t.me/ClashReport/64505
