Мирный план больше не устраивает Кремль: в России сделали циничное заявление о завершении войны

Представители путинского режима продолжают намекать, что не готовы завершать войну и ни к каким мирным планам не относятся серьезно. Подтверждением тому является очередное заявление о завершении войны в Украине. В Москве намекнули, что требуют полной капитуляции Киева. Соответствующее заявление посол России в Великобритании Андрей Келин.

Посол России в Великобритании Андрей Келин. Фото: из открытых источников

Обращает на себя внимание, что подобные заявления совершенно не совмещаются с реальной ситуацией на фронте. Как отмечалось, высшее политическое руководство РФ "разносит" Генштаб из-за неспособности захватить Купянск и Покровск.

"Пытаясь подогнать ситуацию на поле боя под свои доклады и заявления политиков, командование Генштаба, под сильным давлением, бросает в атаки огромные волны своих солдат, игнорируя рекордные в последнее время потери", — отметили в "АТЕШ".

путинский режим еще раньше публично отвергал основные положения 28-пунктного мирного плана США, а теперь и подавно готовится занять бескомпромиссную позицию, уже намекая на то, что отклонит возможные украинские и европейские предложения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков 14 декабря во время разговора с кремлевским журналистом Павлом Зарубиным заявил, что позиция РФ была обозначена "очень четко", и Москва выразит "серьезные возражения" в случае внесения Украиной и европейскими странами изменений в мирный план.

По его словам, Россия также не готова соглашаться на пункты, связанные с так называемыми "территориальными вопросами", в частности, на любые дискуссии о демилитаризированной "буферной" зоне на Донбассе.



