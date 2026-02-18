logo_ukra

Мирні переговори приречені на провал: у США приголомшили заявою про "найважчу проблему"
commentss НОВИНИ Всі новини

Мирні переговори приречені на провал: у США приголомшили заявою про "найважчу проблему"

Дипломат зазначив, що ключовою перешкодою для завершення війни між Україною та Росією залишається питання територій

18 лютого 2026, 09:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Найскладнішим питанням у переговорах між Києвом і Москвою залишається статус територій, яке, за словами посла США при НАТО Метью Вітакера, є основною перешкодою на шляху до завершення війни в Україні. Дипломат у коментарі Fox News підкреслив, що саме цей аспект робить переговори надзвичайно складними та важливими.

Мирні переговори приречені на провал: у США приголомшили заявою про "найважчу проблему"

Фото: з відкритих джерел

Вітакер зазначив, що Вашингтон наразі не може бути впевненим у серйозності намірів Росії щодо припинення бойових дій. Проте Сполучені Штати продовжують працювати над умовами, які були б прийнятними для України і водночас могли б отримати підтримку Москви. Посол нагадав, що спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше підкреслював: “Все зводиться до одного – територій”.

“Це найскладніше і найважче питання, над яким ми продовжимо працювати”, – додав Вітакер. 

За його словами, завершення війни є головним завданням, але переговорний процес залишається заплутаним та непростим. Він також закликав обидві сторони шукати компроміс для досягнення припинення вогню.

Напередодні у Женеві відбулася третя серія тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Стів Віткофф повідомив про “значний прогрес” за підсумками зустрічі, а робота делегацій продовжилася у форматі групових дискусій за напрямами. Очільник української делегації Рустем Умєров повідомив, що обговорення в групах тривали після спільної частини переговорів.

Водночас журналіст Axios Барак Равід із посиланням на два обізнані джерела повідомив, що переговори зайшли в глухий кут через позиції нового головного переговорника РФ Володимир Мединський, що створює додаткові складнощі у пошуку компромісу. Таким чином, хоча процес продовжується, ключове питання територій залишається головним викликом для всіх сторін.

Як вже писали "Коментарі", російське командування визначило для своїх підрозділів символічний дедлайн — до 24 лютого 2026 року, у чергову річницю початку повномасштабної війни, створити видимість контролю щонайменше над десятком українських сіл. Про це в коментарі повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.



