Мирные переговоры обречены на провал: в США ошеломили заявлением о "самой тяжелой проблеме"

Самым сложным вопросом в переговорах между Киевом и Москвой остается статус территорий, который, по словам посла США при НАТО Мэтью Витакера, является основным препятствием для завершения войны в Украине. Дипломат в комментарии Fox News подчеркнул, что именно этот аспект делает переговоры очень сложными и важными.

Фото: из открытых источников

Витакер отметил, что Вашингтон пока не может быть уверен в серьезности намерений России по прекращению боевых действий. Однако Соединенные Штаты продолжают работать над условиями, которые были бы приемлемы для Украины и в то же время могли бы получить поддержку Москвы. Посол напомнил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф ранее подчеркивал: "Все сводится к одной — территории".

"Это самый сложный и трудный вопрос, над которым мы продолжим работать", — добавил Витакер.

По его словам, завершение войны является главной задачей, но переговорный процесс остается запутанным и непростым. Он также призвал обе стороны искать компромисс для достижения прекращения огня.

Накануне в Женеве прошла третья серия трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Стив Виткофф сообщил о "значительном прогрессе" по итогам встречи, а работа делегаций продолжилась в формате групповых дискуссий по направлениям. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что обсуждения в группах продолжались после общей части переговоров.

В то же время журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что переговоры зашли в тупик из-за позиций нового главного переговорщика РФ Владимира Медынского, создающего дополнительные сложности в поиске компромисса. Таким образом, хотя процесс продолжается, ключевой вопрос территорий остается главным вызовом для всех сторон.

