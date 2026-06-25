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Мирні переговори потрібнін Путіну лише для одного: Україну попередили про найгірше

Атаки України по російських об'єктах серйозно занепокоїли очільника Кремля

25 червня 2026, 19:20
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Клименко Елена

Останні заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність до мирних переговорів можуть свідчити не про силу, а про зростання проблем усередині Росії. Таку думку у своїй колонці для The Independent висловив військовий аналітик Сем Кілі.

Мирні переговори потрібнін Путіну лише для одного: Україну попередили про найгірше

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, Кремль дедалі сильніше відчуває наслідки українських ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі. Через атаки виникають перебої у логістиці, закриваються аеропорти, а нафтопереробні заводи зазнають значних пошкоджень. Це, як вважає автор, змушує російське керівництво змінювати риторику.

Кілі також звертає увагу, що в Росії дедалі важче підтримувати суспільний ентузіазм щодо війни, а в Кремлі занепокоєні зміною позиції США. За його словами, російські чиновники розраховували на більш прихильне ставлення адміністрації Дональда Трампа, однак останні сигнали з Вашингтона не виправдали цих очікувань.

Коментуючи заяву Путіна про готовність до переговорів, аналітик вважає, що вона є спробою повернутися до періоду, коли частина західних партнерів схилялася до компромісу з Москвою.

"Росія, як уже неодноразово заявлялося, готова до мирних переговорів з Україною", — заявив Путін. 

На думку Кілі, сьогодні ситуація вже інша. Україна зберігає ініціативу в Чорному морі, продовжує завдавати ударів по логістичних та енергетичних об'єктах Росії, що посилює тиск на російську економіку та військову машину.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що останні міжнародні події свідчать про збереження сильної підтримки України з боку західних союзників. Водночас після саміту країн G7 дедалі більше експертів звертають увагу на зміну підходу американської адміністрації до війни, що, на їхню думку, викликає занепокоєння у Кремлі, який раніше розраховував на більш вигідну для себе позицію Вашингтона.



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