Мирные переговоры нужны Путину только для одного: Украину предупредили о худшем

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности к мирным переговорам могут свидетельствовать не о силе, а о росте проблем внутри России. Такое мнение в своей колонке The Independent высказал военный аналитик Сэм Кили.

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По его убеждению, Кремль все сильнее ощущает последствия украинских ударов по военной и энергетической инфраструктуре. Из-за атак возникают перебои в логистике, закрываются аэропорты, а нефтеперерабатывающие заводы терпят значительные повреждения. Это, как считает автор, принуждает русское управление изменять риторику.

Кили также обращает внимание, что в России все труднее поддерживать общественный энтузиазм по поводу войны, а в Кремле обеспокоены изменением позиции США. По его словам, российские чиновники рассчитывали на более благосклонное отношение администрации Дональда Трампа, однако последние сигналы из Вашингтона не оправдали этих ожиданий.

Комментируя заявление Путина о готовности к переговорам, аналитик считает, что оно является попыткой вернуться к периоду, когда часть западных партнеров склонялась к компромиссу с Москвой.

"Россия, как уже неоднократно заявлялось, готова к мирным переговорам с Украиной", — заявил Путин.

По мнению Кили, сегодня ситуация уже другая. Украина сохраняет инициативу в Черном море, продолжает наносить удары по логистическим и энергетическим объектам России, что усиливает давление на российскую экономику и военную машину.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что последние международные события свидетельствуют о сохранении сильной поддержки Украины со стороны западных союзников. В то же время после саммита стран G7 все больше экспертов обращают внимание на изменение подхода американской администрации к войне, что, по их мнению, вызывает беспокойство в Кремле, ранее рассчитывавшее на более выгодную для себя позицию Вашингтона.