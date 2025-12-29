Мирні домовленості між Києвом і Москвою неможливі: ця перешкода вражає

Незважаючи на оптимізм президентів України та США, Володимира Зеленського та Дональда Трампа, після їхніх переговорів 28 грудня в Мар-а-Лаго, на шляху до миру між Україною та Росією залишаються серйозні перешкоди. Однією з найбільших проблем є відсутність публічного схвалення від президента Росії Володимира Путіна щодо оновленого мирного плану, що складається з 20 пунктів. Як зазначає Politico, Кремль досі не висловив своєї позиції, що робить досягнення консенсусу складнішим.

Фото: з відкритих джерел

Серед інших критичних питань, які потребують врегулювання, є контроль над Донбасом, зміцнення післявоєнних безпекових гарантій для України від США, а також визначення термінів і послідовності будь-якого можливого припинення вогню. Путін відкрито виступає проти останнього, заявивши, що не готовий до негайного припинення вогню, як це підкреслив Трамп під час пресконференції.

Що стосується Донбасу, питання залишається спірним. Зеленський пропонував створити на цих територіях вільну економічну зону, однак Путін продовжує заявляти свої претензії на весь регіон. Трамп підтвердив, що це питання ще не вирішено, хоча висловив надію, що домовленість може бути досягнута в майбутньому.

Під час зустрічі Трамп похвалив Зеленського за прагнення до миру і навіть висловив ідею про можливий візит в Україну для виступу перед українським парламентом. Це стало символом більш єдиного фронту між лідерами, порівняно з їхньою попередньою зустріччю в Білому домі.

Однак, президент США продовжує стверджувати, що Росія нібито хоче миру і прагне завершити війну, навіть висловлюючи сподівання щодо успіху України. Трамп також утримався від коментарів щодо можливості повернення заморожених активів Росії до Європи або їх передачі Україні.

Водночас якщо мирні переговори зазнають невдачі, Трамп не обіцяв посилити тиск на Кремль чи збільшити допомогу Україні. Натомість він сказав, що сторони "продовжать боротися і вмирати", якщо мир не буде досягнутий, додавши, що не хоче, щоб це сталося.

Як вже писали "Коментарі", у шести регіонах Якутії склалася критична ситуація з постачанням вугілля для опалення — запаси майже повністю вичерпані. Проблеми з дефіцитом пального виникли через величезні борги місцевих комунальних підприємств і відсутність фінансування для розрахунків з постачальниками вугілля та перевізниками.