Несмотря на оптимизм президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, после их переговоров 28 декабря в Мар-а-Лаго на пути к миру между Украиной и Россией остаются серьезные препятствия. Одной из самых больших проблем является отсутствие публичного одобрения от президента России Владимира Путина относительно обновленного мирного плана, состоящего из 20 пунктов. Как отмечает Politico, Кремль до сих пор не выразил свою позицию, что делает достижение консенсуса более сложным.

Фото: из открытых источников

Среди других критических вопросов, требующих урегулирования, есть контроль над Донбассом, укрепление послевоенных гарантий безопасности для Украины от США, а также определение сроков и последовательности любого возможного прекращения огня. Путин открыто выступает против последнего, заявив, что не готов к немедленному прекращению огня, как подчеркнул Трамп во время пресс-конференции.

Что касается Донбасса, вопрос остается спорным. Зеленский предлагал создать на этих территориях свободную экономическую зону, однако Путин продолжает заявлять свои претензии на весь регион. Трамп подтвердил, что этот вопрос еще не решен, хотя выразил надежду, что договоренность может быть достигнута в будущем.

В ходе встречи Трамп похвалил Зеленского за стремление к миру и даже высказал идею о возможном визите в Украину для выступления перед украинским парламентом. Это стало символом более единого фронта между лидерами по сравнению с их предыдущей встречей в Белом доме.

Однако президент США продолжает утверждать, что Россия якобы хочет мира и стремится завершить войну, даже выражая надежду на успех Украины. Трамп также воздержался от комментариев о возможности возвращения замороженных активов России в Европу или их передаче Украине.

В то же время, если мирные переговоры терпят неудачу, Трамп не обещал усилить давление на Кремль или увеличить помощь Украине. В то же время он сказал, что стороны "продолжат бороться и умирать", если мир не будет достигнут, добавив, что не хочет, чтобы это произошло.

Как уже писали "Комментарии", в шести регионах Якутии сложилась критическая ситуация со снабжением угля для отопления — запасы почти полностью исчерпаны. Проблемы с дефицитом горючего возникли из-за огромных долгов местных коммунальных предприятий и отсутствия финансирования для расчетов с поставщиками угля и перевозчиками.