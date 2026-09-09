Мир закінчиться новим страшним вторггненням Путіна: розкрито неймовірну загрозу для України

Можливе підписання мирної угоди або замороження бойових дій наприкінці 2026-го чи на початку 2027 року ще не означатиме, що війна остаточно залишиться в минулому. Якщо домовленості не будуть підкріплені дієвими міжнародними механізмами та надійними гарантіями безпеки для України, період тиші може перетворитися лише на паузу, яку Кремль використає у власних інтересах. Чи здатна Москва скористатися припиненням бойових дій для перегрупування військ, відновлення ресурсів і підготовки нової ескалації вже у 2027 році? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися, як такий сценарій оцінюють три моделі штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT стверджує, що якщо бойові дії заморозять наприкінці 2026-го або на початку 2027 року без надійних гарантій безпеки для України, Москва може використати паузу для підготовки до нового етапу війни. Росія отримає час для поповнення армії, ремонту техніки, накопичення ракет і дронів та формування резервів.

Найнебезпечніша ситуація виникне, якщо Україна почне демобілізацію, а Захід переключить увагу на інші кризи, тоді як Росія збереже значні сили біля українських кордонів. Нова ескалація при цьому необов’язково почнеться з масштабного наступу. Кремль може вдатися до провокацій, масованих ударів або локального прориву, перевіряючи готовність партнерів захищати Україну. Без чіткого механізму відповіді на повторну агресію мир ризикує перетворитися лише на тимчасову паузу.

Чат-бот Gemini припускає, що найнебезпечніший сценарій можливого миру полягає в тому, що припинення бойових дій стане не завершенням війни, а лише відкладенням нового зіткнення. Якщо домовленості не передбачатимуть дієвих гарантій безпеки, збереження оборонного потенціалу України та чіткого механізму реагування на повторну агресію, Росія отримає головний ресурс — час. Москва зможе скористатися паузою для відновлення армії, накопичення ракет і безпілотників, нарощування виробництва озброєнь та формування нових резервів.

Додатковим ризиком стане можливе послаблення підтримки України після формального встановлення миру. Частина партнерів може скоротити військову допомогу та виступити за пом’якшення санкцій проти РФ.

Чат-бот Copilot вважає, що найгірший сценарій полягає у замороженому конфлікті, коли бойові дії припиняються, але Росія зберігає контроль над частиною територій. Це створює постійну загрозу відновлення війни. Другим ризиком є відновлення військової потуги Кремля: використання часу миру для переозброєння та мобілізації.

Третім фактором може стати зниження підтримки Заходу. Якщо союзники вирішать, що конфлікт завершено, рівень допомоги може скоротитися, що зробить Україну більш вразливою. Четвертим ризиком є інформаційна війна, яка може підірвати довіру суспільства до влади та створити внутрішню нестабільність. Нарешті, п’ятим елементом є політичний тиск Кремля, спрямований на нав’язування нових поступок після угоди.

Загалом, усі три моделі ШІ переконані, що мирна угода, яка не матиме дієвих механізмів стримування Росії, може стати не остаточним завершенням війни, а лише паузою перед новим загостренням уже у 2027 році. Зменшити такий ризик здатне подальше зміцнення оборонного потенціалу України: розвиток сучасної системи ППО, нарощування далекобійних можливостей, власного виробництва озброєнь та збереження боєздатної армії. Потенційна ціна повторної агресії має бути настільки високою, щоб сама перспектива нового нападу стала для Кремля неприйнятною.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко скептично оцінює припущення про те, що після виборів у Росії 18–20 вересня Кремль може різко змінити позицію та погодитися на новий раунд переговорів щодо замороження війни. Експерт заявив, що найближчими тижнями Володимир Путін, навпаки, намагатиметься демонструвати жорсткість і готовність продовжувати бойові дії.