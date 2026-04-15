“Мир за будь-яку ціну”: що відомо про справжні бажання українців

Кречмаровская Наталия
Ворожа пропаганда поширює чергову хвилю фейків про бажання українців “миру за будь-яку ціну”.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації фіксують активізацію інформаційної операції Росії у TikTok. Такі вкиди спрямовані на просування наративу про “мир за будь-яку ціну” і поширення занепадницьких настроїв в українському суспільстві. Відео, які поширює ворожа пропаганда, зазначають аналітики, створені за допомогою штучного інтелекту та викладені у форматі селфі-монологів. На відео персонажі, здебільшого зображені як українці за кордоном. Вони висловлюють розчарування та просувають ідею територіальних поступок на користь Росії.
При цьому аналітики зазначили, що російська пропаганда намагається такою інформаційною операцією деморалізувати українців та зламати їхню волю до спротиву російській агресії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує підстави для так званого “захисту” росіян в інших країнах.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що законопроєкт, який розширює перелік підстав для військової інтервенції, у першому читанні ухвалила Держдума РФ. Аналітики пояснюють, що прийняття такого рішення дозволить Володимиру Путіну вводити війська в інші країни для “захисту росіян”, яких переслідують іноземні суди або трибунали.