“Мир за будь-яку ціну”: що відомо про справжні бажання українців

Ворожа пропаганда поширює чергову хвилю фейків про бажання українців “миру за будь-яку ціну”.

У Центрі протидії дезінформації фіксують активізацію інформаційної операції Росії у TikTok. Такі вкиди спрямовані на просування наративу про “мир за будь-яку ціну” і поширення занепадницьких настроїв в українському суспільстві. Відео, які поширює ворожа пропаганда, зазначають аналітики, створені за допомогою штучного інтелекту та викладені у форматі селфі-монологів. На відео персонажі, здебільшого зображені як українці за кордоном. Вони висловлюють розчарування та просувають ідею територіальних поступок на користь Росії.

“Основні меседжі цих ШІ-персонажів: “Донбас не вартий життів”, “Європа не підтримує Україну”, а західні країни лише “використовують нас у власних інтересах”. Таким чином пропаганда РФ намагається сформувати хибне враження, що Україна залишилася сам на сам із ворогом і неминуче зазнає поразки”, — йдеться у повідомленні.

При цьому аналітики зазначили, що російська пропаганда намагається такою інформаційною операцією деморалізувати українців та зламати їхню волю до спротиву російській агресії.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що законопроєкт, який розширює перелік підстав для військової інтервенції, у першому читанні ухвалила Держдума РФ. Аналітики пояснюють, що прийняття такого рішення дозволить Володимиру Путіну вводити війська в інші країни для “захисту росіян”, яких переслідують іноземні суди або трибунали.



