logo_ukra

BTC/USD

73921

ETH/USD

2340.38

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Мир за будь-яку ціну”: що відомо про справжні бажання українців
commentss НОВИНИ Всі новини

“Мир за будь-яку ціну”: що відомо про справжні бажання українців

Пропагандисти Кремля намагаються деморалізувати українців та зламати їхню волю до спротиву

15 квітня 2026, 20:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ворожа пропаганда поширює чергову хвилю фейків про бажання українців “миру за будь-яку ціну”. 

“Мир за будь-яку ціну”: що відомо про справжні бажання українців

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації фіксують активізацію інформаційної операції Росії у TikTok. Такі вкиди спрямовані на просування наративу про “мир за будь-яку ціну” і поширення занепадницьких настроїв в українському суспільстві. Відео, які поширює ворожа пропаганда, зазначають аналітики, створені за допомогою штучного інтелекту та викладені у форматі селфі-монологів. На відео персонажі, здебільшого зображені як українці за кордоном. Вони висловлюють розчарування та просувають ідею територіальних поступок на користь Росії.

“Основні меседжі цих ШІ-персонажів: “Донбас не вартий життів”, “Європа не підтримує Україну”, а західні країни лише “використовують нас у власних інтересах”. Таким чином пропаганда РФ намагається сформувати хибне враження, що Україна залишилася сам на сам із ворогом і неминуче зазнає поразки”, — йдеться у повідомленні. 

При цьому аналітики зазначили, що російська пропаганда намагається такою інформаційною операцією  деморалізувати українців та зламати їхню волю до спротиву російській агресії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує підстави для так званого “захисту” росіян в інших країнах.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що законопроєкт, який розширює перелік підстав для військової інтервенції, у першому читанні ухвалила Держдума РФ. Аналітики пояснюють, що прийняття такого рішення дозволить Володимиру Путіну вводити війська в інші країни для “захисту росіян”, яких переслідують іноземні суди або трибунали.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0mh65fU3fXioV5KCSZ6rP7YMmtwVvZMo24hU7kNsSGpsF2ou3MDhy8h8ErTQpHvohl
Теги:

Новини

Всі новини