"Мир любой ценой": что известно о настоящих желаниях украинцев

Вражеская пропаганда распространяет очередную волну фейков о желании украинцев "мира любой ценой".

В Центре противодействия дезинформации фиксируют активизацию информационной операции России в TikTok. Такие вбросы направлены на продвижение нарратива о "мире любой ценой" и распространение упадочных настроений в украинском обществе. Видео, распространяемые враждебной пропагандой, отмечают аналитики, созданные с помощью искусственного интеллекта и выложенные в формате селфи-монологов. На видео персонажи, в большинстве своем изображенные как украинцы за рубежом. Они выражают разочарование и продвигают идею территориальных уступок в пользу России.

"Основные месседжи этих ИИ-персонажей: "Донбасс не стоит жизней", "Европа не поддерживает Украину", а западные страны только "используют нас в собственных интересах". Таким образом пропаганда РФ пытается сформировать ложное впечатление, что Украина осталась один на один с врагом и неизбежно терпит поражение”, — говорится в сообщении.

При этом аналитики отметили, что российская пропаганда пытается информационной операцией деморализовать украинцев и сломать их волю к сопротивлению российской агрессии.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что законопроект, расширяющий перечень оснований для военной интервенции, в первом чтении приняла Госдума РФ. Аналитики объясняют, что принятие такого решения позволит Владимиру Путину вводить войска в другие страны для "защиты россиян", преследуемых иностранными судами или трибуналами.



