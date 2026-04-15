"Мир любой ценой": что известно о настоящих желаниях украинцев

Кречмаровская Наталия
Вражеская пропаганда распространяет очередную волну фейков о желании украинцев "мира любой ценой".
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации фиксируют активизацию информационной операции России в TikTok. Такие вбросы направлены на продвижение нарратива о "мире любой ценой" и распространение упадочных настроений в украинском обществе. Видео, распространяемые враждебной пропагандой, отмечают аналитики, созданные с помощью искусственного интеллекта и выложенные в формате селфи-монологов. На видео персонажи, в большинстве своем изображенные как украинцы за рубежом. Они выражают разочарование и продвигают идею территориальных уступок в пользу России.
При этом аналитики отметили, что российская пропаганда пытается информационной операцией деморализовать украинцев и сломать их волю к сопротивлению российской агрессии.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что законопроект, расширяющий перечень оснований для военной интервенции, в первом чтении приняла Госдума РФ. Аналитики объясняют, что принятие такого решения позволит Владимиру Путину вводить войска в другие страны для "защиты россиян", преследуемых иностранными судами или трибуналами.