Мир в Україні стає ілюзією: на Заході викрили шокуючу зміну риторики Зеленського

Оцінки президента України Володимира Зеленського щодо перспектив мирних переговорів із Росією стали більш стриманими на фоні триваючих консультацій із США та європейськими союзниками. Київ дедалі серйозніше готується до варіанту, коли Москва відмовиться від будь-яких домовленостей, повідомляє The New York Times.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

Ще нещодавно Зеленський говорив про "90% готовності" до мирної угоди, проте зараз він зазначає, що прогрес фактично зупинився, а позиція Росії залишається непередбачуваною.

"Я не хочу чекати пів року в надії, що можливо щось спрацює. Є два шляхи: перший — припинення війни, другий — підготовка до негативних кроків з боку Росії", — заявив президент.

Він підкреслив, що Україна одночасно веде переговори і готується до продовження війни, адже Москва вже відкинула частину українських пропозицій.

"Ми близькі до результату, але Росія може в будь-який момент заблокувати процес", — додав президент.

На цьому тлі у вівторок у Парижі заплановано саміт європейських лідерів, присвячений гарантіям безпеки для України після можливого припинення вогню. Водночас держсекретар США Марко Рубіо скасував участь через інші міжнародні кризи, що, на думку експертів, ускладнює переговори.

Ключові питання залишаються невирішеними: територіальні поступки, контроль над Запорізькою АЕС та формат післявоєнних гарантій безпеки. Україна наполягає на гарантіях, схожих на статтю 5 НАТО, і вимагає участі Франції та Великої Британії у потенційній миротворчій місії. Водночас Росія продовжує наступальні дії на сході країни і категорично відкидає будь-яку присутність НАТО, що послаблює позиції Києва за столом переговорів.

Як вже писали "Коментарі", рішення президента США Дональда Трампа про силове втручання у Венесуелі викликало серйозне занепокоєння в європейських столицях щодо можливого впливу на Гренландію, Данію та НАТО загалом. Уряди Європи дедалі більше побоюються, що Вашингтон може застосувати аналогічний підхід до напівавтономної території Данського королівства, повідомляє Bloomberg.