Мир в Украине становится иллюзией: на Западе разоблачили шокирующее изменение риторики Зеленского

Оценки президента Украины Владимира Зеленского по поводу перспектив мирных переговоров с Россией стали более сдержанными на фоне продолжающихся консультаций с США и европейскими союзниками. Киев все серьезнее готовится к варианту, когда Москва откажется от каких-либо договоренностей, сообщает The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Еще недавно Зеленский говорил о "90% готовности" к мирному соглашению, однако сейчас отмечает, что прогресс фактически остановился, а позиция России остается непредсказуемой.

"Я не хочу ждать полгода в надежде, что, возможно, что-то сработает. Есть два пути: первый — прекращение войны, второй — подготовка к негативным шагам со стороны России", — заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина одновременно ведет переговоры и готовится к продолжению войны, ведь Москва уже отвергла часть украинских предложений.

"Мы близки к результату, но Россия может в любой момент заблокировать процесс", — добавил президент.

На этом фоне во вторник в Париже запланирован саммит европейских лидеров, посвященный гарантиям безопасности для Украины после возможного прекращения огня. В то же время госсекретарь США Марко Рубио отменил участие из-за других международных кризисов, что, по мнению экспертов, усложняет переговоры.

Ключевые вопросы остаются нерешенными: территориальные уступки, контроль Запорожской АЭС и формат послевоенных гарантий безопасности. Украина настаивает на гарантиях, подобных статье 5 НАТО, и требует участия Франции и Великобритании в потенциальной миротворческой миссии. Вместе с тем, Россия продолжает наступательные действия на востоке страны и категорически отвергает любое присутствие НАТО, что ослабляет позиции Киева за столом переговоров.

