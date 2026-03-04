Мир в Україні скасовується: чому переговори з РФ та США зайшли в глухий кут

Удари Сил оборони і Служби безпеки по порту в Новоросійську на тлі війни, що все більше затягується, в Ірані наштовхують на думку, що переговори щодо припинення війни в Україні, які раніше анонсувалися на початок березня, остаточно зайшли у глухий кут. Чи це так? Чи є надія знайти дипломатичне рішення для виходу з війни? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Про реальні мирні переговори ніколи не йшлося

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний і політичний експерт Тарас Загородній каже, що анонсувалася, як переговори з РФ та США, які можуть призвести до миру в Україні – за фактом виявилися лише незрозумілими чутками.

"Реально ніякого припинення війни не буде, поки Путін буде при владі, або поки не сколапсує російська економіка. Тому війна в Ірані взагалі не має ніякого відношення до того, що відбувається у нас в так званих "мирних переговорах". Росіяни не збираються припиняти війну. Вони і далі воюватимуть. суцільні чутки та інсинуації", – зазначив експерт.

Тарас Загородній підтвердив, що атаки України продовжуються Новоросійськом. Завдання України зараз – не допустити, щоб Росія взагалі могла експортувати нафту на світові ринки, аби вони взагалі сколапсували сам експорт російської нафти.

"Бо головне завдання Росії — це на даний момент заробити на короткочасному зростанні цін на нафту, але цього не вийде, тому що йдуть удари по нафтогазовій інфраструктурі, по Новоросійську", — констатував експерт.

Наш удар по Новоросійську багато прояснив

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, що українсько-російські переговори схоже справді зайшли у глухий кут.

"Наш удар по Новоросійську опосередковане цьому підтвердження. Вірогідність якихось проривів найближчим часом практично нульова. При цьому, роль США в цих переговорах напряму буде залежати від закінчення війни в Ірані", – зазначив експерт.

При цьому він додає, що також варто слідкувати за тим, чи зʼявиться Китай в іранському треку. Його поява там, практично на 100% гарантуватиме його появу і в наших переговорах.

