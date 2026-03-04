Мир в Украине отменяется: почему переговоры с РФ и США зашли в тупик

Удары Сил обороны и Службы безопасности по порту в Новороссийске на фоне все более затягивающейся войны в Иране наталкивают на мысль, что переговоры по прекращению войны в Украине, которые ранее анонсировались на начало марта, окончательно зашли в тупик. Действительно ли это так? Есть ли еще надежда найти дипломатическое решение для выхода из войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

О реальных мирных переговорах никогда речь и не шла

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний говорит, то, что анонсировалась, как переговоры с РФ и США, которые могут привести к миру в Украине – по факту оказались лишь непонятными слухами.

"Реально никакого прекращения войны не будет, пока Путин будет при власти, либо пока не сколапсирует российская экономика. Поэтому война в Иране вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит у нас в так называемых "мирных переговорах". Россияне не собираются прекращать войну. Они и дальше будут воевать. Поэтому все эти разговоры о том, что где-то что-то о чём-то договаривались – это всё сплошные слухи и инсинуации", – отметил эксперт.

Тарас Загородний подтвердил, что атаки Украины продолжаются по Новороссийску. Задача Украины сейчас – не допустить, чтобы Россия вообще могла экспортировать нефть на мировые рынки, чтобы у них вообще сколапсировал сам экспорт российской нефти.

"Потому что главная задача России – это на данный момент заработать на кратковременном росте цен на нефть, но этого не получится, потому что идут удары по нефтегазовой инфраструктуре, по Новороссийску", – констатировал эксперт.

Наш удар по Новороссийску многое прояснил

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, что украинско-российские переговоры, похоже, действительно зашли в тупик.

"Наш удар по Новороссийску опосредован это подтверждение. Достоверность каких-то прорывов в ближайшее время практически нулевая. При этом роль США в этих переговорах напрямую будет зависеть от окончания войны в Иране", – отметил эксперт.

При этом он добавляет, что также следует следить за тем, появится ли Китай в иранском треке. Его появление там практически на 100% будет гарантировать его появление и в наших переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Иране затягивается. Соответственно, для нас актуализируется вопрос, будет ли уменьшена помощь Украине от партнеров? Уменьшатся ли обстрелы Украины, поскольку для них активно использовались иранские "шахеды"? Россия усилит наступление или ослабит его, поскольку окажет помощь Ирану? Как долго может длиться война в Иране и что будет, если Иран выстоит, какие последствия для войны в Украине и какие последствия для нашей войны, если Иран упадет, особенно на фоне прогнозов по повышению цены на нефть в два раза, ведь от этого выиграет Россия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



