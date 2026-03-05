Мир в Україні остаоточно під загрозою: у Києві ошелешили заявою про причину

Президент України Володимир Зеленський повідомив про можливу зміну дати та місця проведення тристоронньої зустрічі між Україною, США та Росією. Зустріч спочатку планувалася на період із 5 до 9 березня, однак загострення ситуації на Близькому Сході вплинуло на графік переговорів. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Rai Italia та підтвердив у своєму телеграм-каналі.

За словами Зеленського, точна дата проведення зустрічі залежатиме від розвитку подій у світі, зокрема від збройного конфлікту на Близькому Сході, що вносить корективи в плани дипломатичних контактів.



"Ми говорили з американською стороною — тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і Росію на зустріч, — про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході", — зазначив президент.

Попри потенційне перенесення переговорів, Київ очікує на реалізацію домовленостей щодо обміну полоненими, які були досягнуті під час попередніх контактів. Зеленський підкреслив важливість цього процесу для українських сімей.

"Обмін військовополонених — це завжди важливий момент, це позитив для сімей. Дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо розпочати цей обмінний процес", — зазначив глава держави.

