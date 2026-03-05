logo_ukra

Мир в Україні остаоточно під загрозою: у Києві ошелешили заявою про причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Мир в Україні остаоточно під загрозою: у Києві ошелешили заявою про причину

Попередньо тристороння зустріч України, США та Росії планувалася на 5–9 березня, але війна на Близькому Сході внесла зміни

5 березня 2026, 11:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський повідомив про можливу зміну дати та місця проведення тристоронньої зустрічі між Україною, США та Росією. Зустріч спочатку планувалася на період із 5 до 9 березня, однак загострення ситуації на Близькому Сході вплинуло на графік переговорів. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Rai Italia та підтвердив у своєму телеграм-каналі.

Мир в Україні остаоточно під загрозою: у Києві ошелешили заявою про причину

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, точна дата проведення зустрічі залежатиме від розвитку подій у світі, зокрема від збройного конфлікту на Близькому Сході, що вносить корективи в плани дипломатичних контактів.

"Ми говорили з американською стороною — тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і Росію на зустріч, — про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході", — зазначив президент.

Попри потенційне перенесення переговорів, Київ очікує на реалізацію домовленостей щодо обміну полоненими, які були досягнуті під час попередніх контактів. Зеленський підкреслив важливість цього процесу для українських сімей.

"Обмін військовополонених — це завжди важливий момент, це позитив для сімей. Дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо розпочати цей обмінний процес", — зазначив глава держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що за останніми даними відстеження суден, два російські танкери з нафтою Urals, які спершу мали прямувати до Східної Азії, змінили курс і тепер направляються до індійських портів. Це свідчить про відновлення інтересу Нью-Делі до закупівлі російської сирої нафти на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.



